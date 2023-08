Správa železnic vypsala zakázku na rekonstrukci smíchovského nádraží | e15.cz

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zhotovitele druhé etapy rekonstrukce smíchovského nádraží, náklady dosahují 5,2 miliardy korun a stavět by se mělo mezi lety 2024 a 2027. Správa železnic to uvedla v tiskové zprávě. Rekonstrukce zahrnuje kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří nástupišť a vybudování nového čtvrtého nástupiště. Nabídky mohou firmy podávat do 17. září, vyplývá ze zveřejněné zakázky.