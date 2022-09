Stát přišel o dojnou krávu. Miliardy z Letiště Praha nevysaje | E15.cz

S nástupem pandemie nezmizeli z Letiště Praha jen cestující, ale i tučné dividendy na trase Ruzyně – ministerstvo financí. Než pandemická opatření stlačila počty cestujících mířících do a z české metropole na minimum, odvádělo letiště rezortu financí jako jedinému akcionáři stamiliony až jednotky miliard korun ročně. Po krizových letech 2020 a 2021 je i letos nepravděpodobné, že by letiště poslalo dividendu do hluboce deficitní státní kasy.