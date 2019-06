SŽDC postaví pět úseků rychlodráhy ve zrychleném režimu | E15.cz

Správa železnic vybrala pět úseků, které budou pilotními projekty chystané vysokorychlostní železnice v Česku a jejichž příprava bude postupovat ve zrychleném režimu. Organizace si už vytvořila alternativní postup, který počítá i s výjimkou z tradičních pravidel pro přípravu dopravní infrastruktury. Stavba prvního úseku by měla začít nejpozději do roku 2025. Sdělila to mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.