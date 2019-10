Tesla: První prodejna v Česku v Praze na Vysočanech | E15.cz

Cenu vozidel Tesla poprvé určuje jednotný ceník pro celý český trh. Návštěvníci si v prodejně mohou vyzkoušet všechny tesly, tedy Model S, X i Model 3.

Nejdostupnější Tesla Model 3 ve variantě Standard vyjde na 1 199 200 korun. Dosud, pokud chtěl řidič v Česku vlastnit Teslu, musel využít služeb zahraničních obchodníků, respektive zprostředkovatelů, například z Rakouska.

Otevření první prodejny Tesly na českém území považují experti za událost, ale neočekávají, že by se to promítlo do prodejů. Dnes elektromobil Tesla vlastní v republice několik stovek lidí. „Zvýšený zájem potenciálních uživatelů v dlouhodobém horizontu neočekávám, neboť je domácí trh příliš konzervativní a opatrný,“ říká analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Dodává, že nejpalčivějším problémem Tesly zůstává cena. „Dovedu si představit, že nová Škoda CitiGo v elektrické, která byla představena na autosalonu ve Frankfurtu a bude od příštího roku k dispozici za zhruba půl milionu korun, může oslovit určitou skupinu zájemců,“ míní Pelc. „Tesla ale přichází na náš trh se zbytečným zpožděním. Ten, kdo takový automobil chtěl, už jej pravděpodobně má. Ostatní si počkají na lepší cenu nebo na širší výběr lépe vybavených konkurenčních značek,“ dodal.

Česko je první zemí bývalého východního bloku, kde Tesla otevřela svou oficiální prodejnu i autorizovaný servis. Plány automobilky však směřují dále na východ. Její šéf Elon Musk nedávno uvedl, že společnost chystá pobočky na Slovensku, Chorvatsku, Srbsku a v dalších zemích regionu.

„Pro východní Evropu z širšího pohledu má Tesla určitý potenciál. Dokonce vybudování výrobní pobočky v rámci některé ekonomicky slabší evropské země by jistě bylo strategicky velmi rozumných krokem. Hlavní otázkou však stále zůstane cena,“ dodává Pelc.

Tesla zvýšila prodeje, zůstala však za očekáváním

Automobilka Tesla prodala ve třetím čtvrtletí rekordních 97 tisíc vozů a prodeje tak zvýšila o necelá dvě procenta. I přesto je to méně než očekávali analytici. Akcie Tesly v reakci na zprávu klesly po ukončení oficiálního obchodování až o šest procent. Automobilka uvedla, že objednávky ve třetím čtvrtletí překonaly dodávky a za celý rok dodá odhadem 360 až 400 tisíc vozidel. Podle agentury Reuters to pro Teslu znamená, že musí v posledním čtvrtletí tohoto roku dodat více než sto tisíc automobilů.