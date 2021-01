Tesla za půl milionu by se mohla začít vyrábět už příští rok | E15.cz

Klíčové pro blížící se uvedení nového modelu na trh jsou podle webu Weibo vzrůstající prodeje vozů Tesla v Číně. Nový model, který má vycházet z modelu 3, už je přitom připravený. Certifikaci by měl dostat v březnu tohoto roku.

Název modelu ještě není zveřejněn, ale dá se očekávat, že o vůz bude enormní zájem. Poptávka po menších a dostupnějších vozech je v Číně masivní, a to zejména ve větších městech. Kdo si navíc bude chtít připlatit, bude mít možnost. Nejdražší varianta tohoto modelu má vyjít na zhruba 30 tisíc dolarů. Čili více než 600 tisíc korun.

Tesla "Model $25k" being accelerated to 2022 is 𝙝𝙪𝙜𝙚 news: previous assumption was 2024-2025, and few TSLA valuation models include it.



With a $25k entry price Tesla can cover ~90% of the $5t automotive market by revenue (!).



It's the ultimate killer blow to legacy auto. https://t.co/doQX1h8hxV