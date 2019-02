Ťok se zákonem o urychlení staveb narazil i u kolegů | E15.cz

Pokud se občan bude chtít odvolat proti výstavbě infrastrukturní stavby, měl by složit desetitisícovou kauci. Prosazuje to ministerstvo dopravy v návrhu novely zákona, který by měla brzy projednat vláda. Podle rezortu má opatření zrychlit povolování dopravních, vodních i energetických staveb.