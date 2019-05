Část cestujících už se s Uberem nesveze | E15.cz

Uber už nechce nabízet své služby nevychovancům. Pasažérům s nízkým hodnocením v aplikaci by se mohlo stát, že jim americký dopravce zakáže využívat službu. Uber k těmto krokům chystá kampaň pro řidiče i zákazníky. Informoval o tom server Business Insider , který citoval jednu z manažerek Kate Parkerovou.

Vzdělávací kampaň by měla alternativní taxislužba spustit dříve, než nové standardy vstoupí v platnost. „Jezdci i řidiči budou mít šanci rychle pochopit, co je a co není přijatelné během jízdy s Uberem,“ uvedla Parkerová.

Společnost Uber zatím nezveřejnila informace o tom, jakým způsobem chce přimět své řidiče a zákazníky k lepšímu chování během cesty. Nápovědu jí však dávají samotní řidiči. Server Business Insider například zveřejnil článek s výpovědmi zaměstnanců Uberu, ve kterém říkají, jaké věci by zákazníci rozhodně neměli provozovat během jízdy. Řidiči zmiňují například to, aby cestující v autě nejedli (nebo se alespoň zeptali, zdali mohou jíst), neignorovali řidiče nebo nebouchali dveřmi.

Spolek řidičů Uberu a ostatních dopravních společností, který se stará o jejich bezpečí a bojuje o vyšší mzdy, hodnotí krok amerického dopravce jako vysoce pozitivní. Především kvůli lepší ochraně řidičů. „Pokud se chová šofér zdvořile, měl by se tak chovat i zákazník. Novinka může předejít fyzickému násilí či rasismu,“ doplnila organizace.

