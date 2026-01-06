Ve Zlíně vyrábí karavan, který utáhne i Fabia. Stojí jen 140 tisíc a nepotřebuje STK
- Firma ze Zlína přišla na způsob, jak udělat kempování dostupnější.
- Jejich superlehký karavan zvládne táhnout i Škoda Fabia.
- Díky hmotnosti se obejde bez technické kontroly a nepotřebuje ani speciální řidičák.
Obytnou krabici stačí pouze kurtami připevnit k obyčejnému přívěsnému vozíku a rázem vznikne jeden z nejlevnějších karavanů na našem trhu. A dokonce ani není zapotřebí další kontrolu na STK, protože legislativně se jedná pouze o převoz věci na přívozu.
Společnost Caravanbox aktuálně nabízí jeden jediný model – Coyot GT. Caravanbox uvádí, že tuhle obytnou krabici můžete položit na téměř jakýkoliv vozík, připevnit jí dvěma kurtami a vyrazit za dobrodružstvím. A pokud zrovna neplánujete kempovat, ale převážet jiné věci, stejně jednoduše jej můžete složit a postavit na vlastní nohy. Obytná nástavba tak může volně stát v garáži nebo na zahradě, kde si v ní mohou hrát vaše děti.
Utáhne jej i litrová fabia
Základem caravanboxu je vodovzdorná překližka s venkovními rozměry 250 x 125 x 125 centimetrů a celek nijak nezabírá nákladovou korbu vozíku – na standardním přívěsu sedí na bočnicích a pod ním tak vzniká velký úložný prostor pro různé kempovací vybavení. Součástí nástavby je i přední kufr, který může nahradit nosič jízdních kol.
A to nejlepší je, že jej můžete táhnout i za malým slabým autem, jako je současná Škoda Fabia 1.0 MPI. Caravanbox totiž váží jen 270 kilogramů a odpovídající přívěsné vozíky mohou vážit dalších přibližně 200 kilogramů. Škoda přitom uvádí, že nejslabší nová fabie disponuje tažnou kapacitou 560 kilogramů pro nebrzděný přívěs a 800 kilogramů pro brzděný. Cestovní rychlost je závislá na konkrétním vozíku, ale caravanbox zvládá i dálničních 130 kilometrů za hodinu.
Co karavan nabízí:
- Počet osob: 2 dospělí + 1 až 2 děti
- Matrace rozměr 125 x 200 x 10 cm
- Kuchyňka
- Střešní okno
- Boční větrání
- Váha cca 270 kg
- Ohrádka pro kola, kajak, paddleboard apod.
- Úložný box Osvětlení LED
Základní výbava, cena a příplatky
V základní výbavě caravanboxu je hlavní obytný prostor (pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti) a venkovní kuchyňku, lépe řečeno prostor pro přípravu jídla s úložnými skříňkami a výklopnou stříškou. A to je vše, co dostanete za základní cenu 127 050 korun včetně DPH. Vše ostatní stojí příplatek. Více na auto.cz
Rostoucí popularita kempování a karavaningu v Česku i v celé Evropě ukazuje, že lidé stále častěji hledají svobodu na cestách a levnější alternativy k tradiční dovolené. Lehký a dostupný karavan je tak logickou odpovědí na vysoké ceny ubytování i touhu cestovat bez složité administrativy.
Podobné koncepty lákají hlavně začínající karavanisty, kteří chtějí vyrazit na víkend nebo prodlouženou dovolenou bez nutnosti investovat statisíce korun. I proto se české firmy stále více zaměřují na výrobu minikaravanů a přívěsů, které lze táhnout běžnými osobními vozy, a které přitom nabídnou základní komfort i na delších cestách.
GALERIE: Podívejte se na fotogalerii obytného boxu, který vynalezli Češi