Ve Zlíně vyrábí karavan, který utáhne i Fabia. Stojí jen 140 tisíc a nepotřebuje STK

Lukáš Volšický
Diskuze (11)
  • Firma ze Zlína přišla na způsob, jak udělat kempování dostupnější.
  • Jejich superlehký karavan zvládne táhnout i Škoda Fabia.
  • Díky hmotnosti se obejde bez technické kontroly a nepotřebuje ani speciální řidičák.

Obytnou krabici stačí pouze kurtami připevnit k obyčejnému přívěsnému vozíku a rázem vznikne jeden z nejlevnějších karavanů na našem trhu. A dokonce ani není zapotřebí další kontrolu na STK, protože legislativně se jedná pouze o převoz věci na přívozu.

Společnost Caravanbox aktuálně nabízí jeden jediný model – Coyot GT. Caravanbox uvádí, že tuhle obytnou krabici můžete položit na téměř jakýkoliv vozík, připevnit jí dvěma kurtami a vyrazit za dobrodružstvím. A pokud zrovna neplánujete kempovat, ale převážet jiné věci, stejně jednoduše jej můžete složit a postavit na vlastní nohy. Obytná nástavba tak může volně stát v garáži nebo na zahradě, kde si v ní mohou hrát vaše děti.

Utáhne jej i litrová fabia

Základem caravanboxu je vodovzdorná překližka s venkovními rozměry 250 x 125 x 125 centimetrů a celek nijak nezabírá nákladovou korbu vozíku – na standardním přívěsu sedí na bočnicích a pod ním tak vzniká velký úložný prostor pro různé kempovací vybavení. Součástí nástavby je i přední kufr, který může nahradit nosič jízdních kol.

A to nejlepší je, že jej můžete táhnout i za malým slabým autem, jako je současná Škoda Fabia 1.0 MPI. Caravanbox totiž váží jen 270 kilogramů a odpovídající přívěsné vozíky mohou vážit dalších přibližně 200 kilogramů. Škoda přitom uvádí, že nejslabší nová fabie disponuje tažnou kapacitou 560 kilogramů pro nebrzděný přívěs a 800 kilogramů pro brzděný. Cestovní rychlost je závislá na konkrétním vozíku, ale caravanbox zvládá i dálničních 130 kilometrů za hodinu.

Co karavan nabízí:

  • Počet osob: 2 dospělí + 1 až 2 děti
  • Matrace rozměr 125 x 200 x 10 cm
  • Kuchyňka
  • Střešní okno
  • Boční větrání
  • Váha cca 270 kg
  • Ohrádka pro kola, kajak, paddleboard apod.
  • Úložný box Osvětlení LED

Základní výbava, cena a příplatky

V základní výbavě caravanboxu je hlavní obytný prostor (pro dvě dospělé osoby a maximálně dvě děti) a venkovní kuchyňku, lépe řečeno prostor pro přípravu jídla s úložnými skříňkami a výklopnou stříškou. A to je vše, co dostanete za základní cenu 127 050 korun včetně DPH. Vše ostatní stojí příplatek. Více na auto.cz

Rostoucí popularita kempování a karavaningu v Česku i v celé Evropě ukazuje, že lidé stále častěji hledají svobodu na cestách a levnější alternativy k tradiční dovolené. Lehký a dostupný karavan je tak logickou odpovědí na vysoké ceny ubytování i touhu cestovat bez složité administrativy.

Podobné koncepty lákají hlavně začínající karavanisty, kteří chtějí vyrazit na víkend nebo prodlouženou dovolenou bez nutnosti investovat statisíce korun. I proto se české firmy stále více zaměřují na výrobu minikaravanů a přívěsů, které lze táhnout běžnými osobními vozy, a které přitom nabídnou základní komfort i na delších cestách.

GALERIE: Podívejte se na fotogalerii obytného boxu, který vynalezli Češi

