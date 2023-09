Volkswagen ruší závody a propouští kvůli nezájmu o elektromobily | e15.cz

Propad na nejdůležitějším trhu v Číně, zpožděný vývoj nové platformy i autonomního řízení, ale především výrazné zaostávání za očekávanými prodeji elektromobilů v Evropě dostávají koncern Volkswagen pod silný tlak. Na řadu tak přicházejí škrty a úsporná opatření. Zcela skončit má výroba elektrických vozů v kdysi slavnostně spuštěné „skleněné manufaktuře“ v Drážďanech, v dalších závodech koncernových značek hrozí propouštění. To může dopadnout i na Škodu Auto, které navíc hrozí, že se výroba prvního a vlajkového e-modelu Enyaq přestěhuje z Mladé Boleslavi do Německa.

Přede dvěma dekádami to byla velká sláva, když tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder spoluotevřel nově zbudovanou továrnu v Drážďanech a coby její vůbec první zákazník přebral klíčky k prvnímu zde zhotovenému vozu Phaeton. Zámek postavený ze dvaceti tisíc čtverečních metrů skla, přes nějž mohla veřejnost pozorovat montáž budoucích vozů, ale nečekala pohádková budoucnost.

Vedení koncernu totiž plánuje ukončit zdejší výrobu v rámci snižování nákladů, informoval server Automobilwoche. Tiskové oddělení koncernu se k tomu odmítlo vyjádřit. Asi tři stovky pracovníků zde loni zhotovily 6500 bateriových hatchbacků ID.3.

Podle zdrojů agentury Bloomberg má úsporné opatření ve formě zrušení výroby vozů skupině ušetřit zhruba dvacet milionů eur ročně. Stávající provozní náklady drážďanského závodu se pohybují mezi šedesáti a sedmdesáti miliony eur. Pusto prázdno by v budově být nemělo, pracovníci by měli dostat „jiné úkoly“, uvádí zdroje Automobilwoche.

Velmi vážná situace doléhá i na sto kilometrů vzdálený Cvikov, kde vznikají elektrické modely VW ID.3, Audi Q4 e-tron nebo Cupra Born. Největší závod koncernu na výrobu elektromobilů v Evropě měl letos zvýšit výrobu z loňských 218 tisíc vozů, místo toho zřejmě naopak přijde na řadu snižování počtu směn, uvedla agentura DPA.

Důvodem je prostý fakt, že i kvůli vysoké inflaci, snižování státních subvencí na nákup elektromobilů i zdařilé expanzi americké Tesly se Volkswagenu nedaří prodávat dostatečné množství e-vozů.

Kvůli tomu má továrna přestat prodlužovat zaměstnancům smlouvy uzavřené na dobu určitou, což se má v dohledné době týkat více než dvou tisíc pracovníků. Celkem zde pracuje téměř jedenáct tisíc lidí. Cvikov měl přitom posloužit jako „brána“ Volkswagenu do doby elektrické – do kompletní přestavby na výrobu výhradně elektromobilů – zde investoval 1,2 miliardy eur. Ze stejného důvodu – chabému zájmu o elektromobily VW – už dříve koncern omezil výrobu v závodu v Emdenu.

„Volkswagen zůstává stoprocentně přesvědčený o své cestě k elektromobilitě. Nicméně ve světle současné situace na trhu nemůžeme prodloužit 269 smluv, které vyprší krátce po dvanáctiměsíční lhůtě,“ uvedlo tiskové oddělení k situaci ve Cvikově. Kolik dalších takových ukončených smluv v této továrně přibude v dohledné době, nezmínilo.

Napětí pociťují i koncernové automobilky včetně Škody Auto. Podle odborového předáka Jaroslava Povšíka Volkswagen tlačí na úspory a větší efektivitu, která by se mohla projevit i propouštěním nebo rušením pracovních míst ve škodováckých závodech.

Ještě bolestivější ztrátou by pro mladoboleslavskou automobilku bylo možné přestěhování výroby vlajkového elektromobilu Enyaq z Mladé Boleslavi do Německa. Povšík to dříve uvedl v rozhovoru pro e15 s tím, že je ve hře možný přesun výroby tohoto vozu s vysokou marží právě do německého Cvikova, který bojuje s vytížením.

„Velmi se snažíme, abychom o něj nepřišli. Je to první plně elektrické auto Škody, díky kterému splňujeme emisní limity a vyhýbáme se pokutám,“ řekl dříve Povšík. Uvedl, že o tom, kde a v jakém množství se budou enyaqy vyrábět, má rozhodnout představenstvo a dozorčí rada koncernu v říjnu či listopadu.

Nejistá je i budoucnost škodováckého závodu ve Vrchlabí, kde se vyrábějí převodovky pro celý koncern. Ten však postupně ukončí výrobu spalovacích vozů a přinejmenším do těch nově vyráběných elektrických nebude převodovky potřebovat. V závodě, který dříve Povšík přirovnal k Titaniku, by Škoda mohla vyrábět například elektromotory. O jejich „přiklepnutí“ koncernem však usilují i další závody s podobným osudem v Polsku či Německu. Zda najde koncern vytížení pro všechny, zůstává nejasné.

Tlak na efektivitu pocítí i španělský Seat. Koncernová automobilka už v budoucnu nebude vyrábět klasické automobily, ale soustředí se na výrobu elektrických vozů pod značkou Cupra. Značka Seat nemá zcela zmizet, mohla by se zaměřit například na elektrické koloběžky, řekl časopisu Autocar šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer.

Volkswagen už dříve naznačil, že očekává výpadek až půl milionu prodaných vozů v letošním roce na světových trzích. Původně cílil na 9,5 milionu, nově počítá s rozmezím od 9 do 9,5 milionu udaných osobních a nákladních vozů. Potížím čelí v Číně, kde mu klesají prodeje spalovacích vozů, a v odbytu elektrických těžce zaostává za domácími čínskými výrobci.

Například v týdnu od 11. do 17. září prodal Volkswagen na čínském trhu pouhých 4600 vozů „nové energie“, jak Číňané pojmenovávají skupinu pohonů od plně elektrických po hybridní. Suverénní lídr trhu BYD prodal přes 51 tisíc, Tesla 8,5 tisíce aut, uvedl web CarNewsChina.

Tesla navíc i díky masivním slevám o desítky procent rychle expanduje i v Evropě. Zdejšího zákazníka navíc hodlají přesvědčit i čínské značky jako BYD, MG a další.

Když přede dvěma lety přešla podniková kantýna centrály Volkswagenu ve Wolfsburgu z masa na vegetariánskou stravu, pochopení řady zaměstnanců nenašla. Letos v srpnu se tak oblíbený currywurst – klobása s kari – do nabídky slavnostně vrátil. V případě přechodu z výroby spalovacích vozů na elektrické si však koncern podobné zaváhání dovolit nemůže.