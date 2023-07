Škoda Auto může přijít o výrobu enyaqů. Elektromobil chtějí Němci | e15.cz

Svůj vlajkový automobil s elektrickým pohonem vyrábí Škoda Auto v Mladé Boleslavi od listopadu 2020. Zda odtamtud budou vozy Enyaq vyjíždět i v příštích letech, není jasné. Ve hře je přestěhování výroby výdělečného modelu s vysokou marží do největšího evropského elektromobily produkujícího závodu Volkswagenu ve Cvikově. V rozhovoru pro deník E15 to uvedl odborový předák Škody Auto Jaroslav Povšík.

Na úrovni koncernu se jedná o konečné podobě 72. plánovacího kola, jehož součástí je umisťování produktů, tedy rozhodnutí o tom, ve kterých koncernových závodech v Evropě se budou vyrábět dané modely dceřiných automobilek a v jakém množství.

„Musíme se podívat na Cvikov. To je taková naše bolest, rád by spolkl výrobu modelu Enyaq. Ten je velmi profitabilní, takže bychom si rádi ponechali výrobu obou variant včetně Coupé v Česku. Rozhodnuto ale není. Velmi se snažíme, abychom o něj nepřišli. Je to první plně elektrické auto Škody, díky kterému splňujeme emisní limity a vyhýbáme se pokutám,“ uvedl Povšík, jenž se účastní jednání na koncernové úrovni.

Kde se budou enyaqy vyrábět, má být jasné v říjnu či listopadu, kdy se bude plánovací kolo uzavírat. Rozhodnutí učiní představenstvo koncernu a dozorčí rada.

Škoda výrobu enyaqů postupně zvyšuje, předloni jich v Mladé Boleslavi připravila téměř padesát tisíc, loni přes 57 tisíc včetně verze Coupé. Předloni jich zákazníkům hlavně na evropských trzích dodala téměř 45 tisíc, loni necelých 54 tisíc. Letos však ztratila prvenství na českém trhu s elektrickými vozy, které si i díky masivním slevám uzmula Tesla, jež ovládá celoevropský trh.

Tiskové oddělení Škody na dotaz E15 uvedlo, že „produkce modelové palety Enyaq zůstává v mladoboleslavském závodě Škoda Auto a její přesun se neplánuje“. Otázku, zda se o možném přesunu jedná a případně jakým modelem by byly enyaqy nahrazeny, ponechalo bez odpovědi. Škoda plánuje v následujících letech uvést na trh šest plně elektrických modelů, ale není jasné, kde se budou vyrábět.

Volkswagen na svém webu uvádí, že továrna ve Cvikově je největším a nejvýkonnějším koncernovým závodem v Evropě, jenž od poloviny roku 2020 produkuje výhradně elektromobily. Přestavba závodu tehdy vyšla na 1,2 miliardy eur. Téměř jedenáct tisíc zaměstnanců tam loni na ploše 1,8 milionu metrů čtverečních zhotovilo 218 tisíc vozů, do budoucna má roční produkce přesáhnout tři sta tisíc. V současnosti se tam vyrábějí plně elektrické bateriové vozy VW ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron a Sportback e-tron, Seat Cupra Born a také části vozů Bentley a Lamborghini.

Pokud by do cvikovského portfolia spadl Enyaq, pro Škodu by to znamenalo zcela zásadní ztrátu, varuje hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň. „Bez přehánění se může hrát o budoucnost výroby škodovek v Česku. Škoda je prostřednictvím Enyaqu na rozcestí. Buď bude vyrábět nula řad elektrovozů, a pak bude postupně utlumovat výrobu jako celek. Nebo k Enyaqu přidá postupně další řady, kterými bude celý dodavatelský biotop a infrastrukturu rozvíjet, a bude tak moci vyrábět automobily i do budoucna. Ale vyrábět pouze jednu řadu je nestabilní stav, jako když postavíte minci na hranu,“ míní Bartoň.

Hrozba odsunutí výroby elektromobilů z Česka však může být od koncernu jen strategickým manévrem, jak zatlačit na českou vládu v jiných vyjednáváních, dodává Bartoň. Zdaleka největší projekt, o kterém Volkswagen se zástupci české vlády jedná, je výstavba továrny na baterie do elektromobilů v Líních za 120 miliard korun.

Přítomnost výroby modelu Enyaq v Česku je pro Škodu důležitá také z hlediska prestiže a marketingu. Enyaqy promuje pravidelně na vrcholných sportovních akcích, které sponzoruje, tedy na hokejovém mistrovství světa nebo na cyklistickém závodu Tour de France.

Škoda enyaqy prezentuje veřejnosti prostřednictvím zábavních projektů typu Škodaverse, kde si mohou vyzkoušet jízdu e-vozem ve virtuálním prostředí. Představila je také při příležitosti skutečně významné akce, jakou bylo české předsednictví v Radě EU. Na 55 enyaqů jezdilo ve službách úřadu české vlády, který je používal pro přepravu vrcholných evropských představitelů ve druhém loňském pololetí.

Škodovky posloužily české vládě i během předsednictví v roce 2009. Evropští lídři se tehdy vozili vlajkovým modelem Superb. O jeho výrobu ale Škoda později přišla. „Od bývalého šéfa koncernu Herberta Diesse jsem měl příslibeno, že se výroba passatů a arteonů přesune z Emdenu do Česka, zároveň nám měl zůstat i Superb,“ připomněl Povšík.

Místo toho se výroba vysokomaržového Superbu přestěhovala do Bratislavy. Koncern tak cílil na efektivitu a vytížení slovenského závodu. „Celé jsme to zaplatili a nemáme z toho nic,“ glosoval Povšík příběh Superbu, z něhož v Česku zůstal pouze vývoj. Enyaq může nyní potkat stejný osud.

„Enyaq je doposud prakticky jediným hmatatelným důkazem toho, že Škoda jde stejným směrem jako ostatní. Šlo by o ztrátu pozice, prestiže a budoucnosti. Vyjednávací pozice Škody není silná. Kdyby byla, ubránila by se už nedávnému úkolu zajistit pro celý koncern vývoj spalovacích motorů až do konce jeho dnů,“ domnívá se šéfredaktor newsroomu automoto titulů Zbyšek Pechr.

Od Nového roku do konce června Škoda vyrobila téměř 44 500 enyaqů. V první půlce roku jich nejvíce prodala v Německu, téměř jedenáct tisíc, ve Velké Británii bezmála pět tisíc a ve Švédsku téměř čtyři tisíce. Dodací lhůty se mají pohybovat od čtyř do pěti měsíců.