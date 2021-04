Volvo chystá v Americe kamiony bez řidičů | E15.cz

Švédská průmyslová skupina Volvo Group uzavřela partnerství s kalifornským start-upem Aurora zaměřeným na vývoj autonomního řízení vozidel. Právě s těmito technologiemi na palubě by kamiony Volvo bez řidiče měly v budoucnu brázdit dálnice Severní Ameriky. Aurora, do níž nalil peníze také Amazon, už letos oznámila spolupráci s japonskou Toyotou na vývoji autonomních dodávek.

Start-upu Aurora se od založení v roce 2017 podařilo získat investice od zvučných jmen venture kapitálového světa, jako jsou fondy Sequoia Capital nebo Index Ventures. Přidal se také technologický gigant Amazon. Celková nabraná suma činí téměř 700 milionů dolarů, zhruba 1,5 miliardy korun.

Potenciálu Aurory při vývoji autonomních technologií chce teď využít Volvo. Start-up přitom již dříve oznámil podobnou spolupráci s americkým výrobcem nákladních vozidel Paccar či s japonskou Toyotou.

Zakladatelé Aurory si z předchozích zaměstnaní přinesli know-how i kontakty. Jeden z nich v minulosti řídil projekt autonomního řízení v Googlu, druhý vedl vývoj vozu Tesla Model X a třetí ze zakladatelů pomáhal při vývoji autonomních vozů ve společnosti Uber. Mimochodem, právě od Uberu Aurora koncem loňského roku získala divizi samořídicích vozidel.

Přednost Aurory spočívá také ve vlastní lidarové technologii (umožňuje dálkově měřit vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu – pozn. red.), která je klíčová pro samořiditelná vozidla. Auta se jejím prostřednictvím orientují v prostoru. „Těšíme se, že spolu s Volvem vytvoříme výkonná autonomní řešení a uvedeme je na obrovský trh nákladních vozidel,“ uvedla Aurora v prohlášení.

Automatizace kamionové dopravy ve Spojených státech a v Evropě by podle studie OECD z roku 2017 by mohla do roku 2030 snížit poptávku po řidičích o padesát až sedmdesát procent. Dotklo by se to tak zhruba čtyř milionů z celkových 6,4 milionu profesionálních řidičů v obou regionech.