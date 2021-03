Muskův ambiciózní plán na elektrický tahač je blíž realizaci. Semi se prohání na zkušební dráze | E15.cz

Start výroby byl tahače Semi byl už dvakrát odložen. Jak ale Elon Musk uvedl, letos by z výrobní linky konečně mohly sjet první kusy. Společnosti, jako jsou Pepsi nebo Walmart, které si nákladní vozidla předem rezervovaly, by se tak prvních kusů měly dočkat na konci roku.

I v případě elektrického tahače to zprvu vypadalo, že si Elon Musk možná ukousl příliš velké sousto. Experti byli skeptičtí především kvůli avizovanému dojezdu. Nevěřili, že by tahač mohl ujet až 800 kilometrů bez dobití.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

„Pokud se to opravdu povede, tak jsme něco přehlédli. Ale prozatím platí stejné fyzikální zákony v Německu i v Kalifornii,“ konstatoval odborník na nákladní auta z automobilky Daimler Martin Daum.

Kritický postoj zaujali i zástupci enviromentálních organizací, kteří vzhledem k jeho spotřebě zpochybňovali přínos Semi pro životní prostředí.

Jak se nyní ukazuje, vysoký dojezd a další kvalitní parametry bude zřejmě možné splnit díky bateriovým článkům Tesla 4680. Ty Musk představil minulý rok během události #BatteryDay. Podle prezentovaných údajů by nové baterie měly mít pětkrát větší kapacitu a ve výsledku by i jejich výroba měla být levnější, čímž by mohly přispět k dalšímu rozšiřování elektrických automobilů.

Právě výroba nových baterií Teslu brzdí od spuštění prodeje elektrických tahačů. „Pokud bychom teď začali vyrábět Semi, což bychom snadno mohli uskutečnit, tak bychom ale pro ně v tuto chvíli neměli dostatek baterií,“ uvedl Musk. Bateriové články, které vyvinuli inženýři z Tesly, by posléze měli být masově vyráběny v továrnách společností LG a Panasonic.

Tesla není první automobilka, která se snaží přivést na trh elektrické nákladní vozidlo, Mercedes-Benz vybraným zákazníkům poskytl již v roce 2018 první nákladní trucky poháněných elektřinou.

Německá automobilka se na rozdíl od Tesly, která sází na baterie, rozhodla jít cestou vodíkových článků. První kusy na trh uvedlo i Volvo nebo Kenworth. Nyní nabízené modely disponují dojezdem mezi 300 až 400 kilometry.