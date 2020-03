Vracet peníze za zrušené rezervace? Přístup firem se různí | E15.cz

„Většina hotelů a dopravců nevrací peníze za rušené pobyty a cesty. Jedinou výjimkou jsou zrušené lety do Itálie,“ řekl deníku E15 Petr Kostka, člen představenstva Asociace cestovních kanceláří a mluvčí kanceláře Exim.

Stanice CNN upozornila na dva případy, kdy ubytovací služby Airbnb nebo Vrbo odmítly vrátit klientům nemalé částky za zrušení rezervací. Kvůli odvolání každoroční konference Zoholics, jenž se koná v americkém Austinu a zabývá se softwarem, žádal vrácení platby Michael Moldofsky.

Téměř 3,5 tisíce dolarů zaplacených s několikaměsíčním předstihem mu služba VRBO nevrátila, přestože Austin vyhlásil výjimečný stav kvůli koronaviru. Společnost postup odůvodnila vyšší mocí.

Naopak Airbnb prodloužila svá pravidla, která zohledňují polehčující okolnosti, aby vyšla vstříc cestujícím do Číny, Jižní Koreje a částí Itálie. Opatření však neřeší řadu dalších rezervací, například ty z Austinu, kde byl zrušen mimo jiné filmový festival South by Southwest.

CNN uvádí případ Tommyho Marianiho, kterého vyšla hotelová rezervace na 1300 dolarů. „Zpět jsem dostal jen 124 dolarů. Abych získal plnou náhradu, musel by být vyhlášen stav ohrožení,“ cituje CNN Marianiho.

Právě stav vyhlášený úřady je pro právo cestovatelů na vrácení peněz často klíčový. Například ve Velké Británii rozhoduje ministerstvo zahraničních věcí a Commonwealthu. „Když radí necestovat do daného regionu, lidé, kteří už mají rezervace, mají kontaktovat aerolinku nebo poskytovatele cesty a zrušit či odložit cestu a zařídit si vrácení peněz,“ uvedl Nel Mooy, šéf cestovního oddělení pojišťovny AXA UK.

Airbnb už dříve kvůli bezpečnostním opatřením zastavila rezervace pro Peking, ubytování v dalších čínských městech služba omezila. Cestovatelům, kteří mají rezervaci v Pekingu mezi 7. únorem a 30. dubnem, se mají rezervační poplatky vrátit.

Konají i letečtí dopravci. Aerolinka Emirates například oznámila, že cestujícím, kteří si rezervovali lety před 31. březnem, umožní bezplatně upravit datum nakoupené cesty, a to na všech trasách. Tuto možnost lze uplatnit v následujících jedenácti měsících.

Své lety mezi Prahou a jihokorejským Soulem koncem února pozastavily České aerolinie, v reakci na rozhodnutí české bezpečnostní rady státu druhý březnový den přibyly i destinace Milán a Boloňa. Také Smartwings v úterý přerušily spojení do Tel Avivu. Dotčeným klientům dopravce buď vrací peníze, nebo je přesměrovává na lety s jinými společnostmi.

Od druhého března začala bezplatnou změnu rezervace na vybraných linkách do Itálie nabízet i Lufthansa. Bezplatné storno jízdenek do Itálie nabízejí i České dráhy, stejně jako RegioJet, který pozastavil autobusové linky do a z Benátek, Říma a Milána.