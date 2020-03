Koronavirus drtí cestovky. Na tržbách tratí desítky miliard | E15.cz

Prudký propad poptávky po cestování už doléhá na český trh. Hotely i cestovní kanceláře začaly vypočítávat první ztráty, pro některé mohou být až likvidační. Dopady obav ze šířícího se koronaviru na evropský turistický sektor vyčíslil eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton na miliardu eur měsíčně, tedy více než 25 miliard korun, na ztracených tržbách.

Jako za finanční krize

Svými důsledky pro byznys se tak současná situace řadí k nejvážnějším krizím, jež postihly cestovní ruch po roce 2000. „Dopady se podobají těm za finanční krize, situaci lze přirovnat ale i k době vypuknutí ptačí chřipky nebo epidemie SARS. Masy lidí se také bály cestovat,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Sílu negativních vlivů koronaviru lze přirovnat k vlivům za světové finanční krize, zasahují podobná odvětví. Lidé cestovali do zahraničí výrazně méně, peníze utráceli doma. Dnešní situace se tomu začíná nápadně podobat,“ tvrdí odbornice na cestovní ruch a prorektorka Vysoké školy obchodní v Praze Iveta Hamarneh. Cestovní ruch může přijít až o třetinu tržeb, říká Hamarneh.

Reaguje i Česko

Šíření nákazy, která zasáhla i Česko, nezůstalo bez odezvy tuzemské vlády: ta přidá k zastaveným letům do Číny nově i Jižní Koreu a omezí také lety z italského Milána, Benátek, Boloni a Bergama. Po jednání bezpečnostní rady státu to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Svá bezpečnostní opatření prodloužila také Italská vláda.

Na doporučení rady reagovaly České aerolinie, které ihned zastavily své linky do Milána a Boloni prozatím do 6. dubna. Už minulý týden aerolinka přerušila spojení s jihokorejským Soulem. Škrtům se nevyhnul ani dopravce RegioJet. Od konce týdne nebude do odvolání vypravovat autobusové spoje na dvou linkách z Prahy do Říma a Milána.

Kam místo Itálie

„Český trh přišel o klíčový čínský a italský trh a také o silnou Jižní Koreu. Náhrady se hledají velice těžko. Hoteliéři budou sčítat veliké ztráty,“ pokračuje Papež s tím, že letečtí dopravci zřejmě zareagují zdražením, naopak zahraniční ubytovací zařízení by mohla zlevnit.

Prodeje prudce padají i cestovním kancelářím: „Meziročně jsou nižší i o třetinu a může být hůř. Předpokládáme, že se blížíme ke dnu, od kterého se do tří týdnů odrazíme. Z hlediska ztrát jsou cestovní kanceláře v první linii.“

Cestovní agentuře Invia klesly prodeje ve druhé polovině února o pětinu. „Vidíme menší zájem o asijské exotické destinace, například Thajsko. Předprodeje se už asi neobnoví, prodeje očekáváme tedy na last minute v letní sezoně,“ říká mluvčí společnosti Andrea Řezníčková.

Od rozšíření koronaviru v Itálii eviduje čtvrtinový propad prodejů cestovní kancelář Exim. „Největší pokles vidíme u zájezdů do Itálie. K propadu došlo i kvůli rekordním prodejům v lednu očekávat,“ tvrdí mluvčí firmy Petr Kostka.

Bedlivý výběr destinací

„Panika kolem koronaviru zcela nepatřičně vyeskalovala. Věříme, že odezní a letní sezona, která začíná za tři měsíce, nebude v hlavních dovolenkových destinacích Bulharsku, Řecku či Turecku ovlivněna,“ přibližuje marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný. „Očekáváme, že lidé neztratí zájem o cestování do zahraničí, ale budou si bedlivě vybírat místa, do kterých svou dovolenou zakoupí,“ dodává mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Jana Ondrejechová.

Pokles zájmu o cestování za hranice by mohl případně pomoci domácímu cestovnímu ruchu. Jeho výrazný růst ale očekávat nelze, v posledních letech totiž narážel na vlastní strop. „Balancuje na hraně kapacity. Není možné, aby absorboval všechny klienty, kteří nepojedou do zahraničí. Hotely a jiná zařízení mají často vyprodáno,“ varuje Papež.