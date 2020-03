Koronavirus: Cestovky čekají miliardové ztráty, varuje odbornice | E15.cz

Co jsou zatím nejvážnější dopady situace kolem koronaviru na tuzemský cestovní ruch?

Především propad našeho nejdynamičtějšího zdrojového trhu, kterým je Čína. Hovoří se o třetinovém úbytku Číňanů v Česku letos, propad ale může být ještě větší. Přidávají se navíc další asijské trhy, které tvoří významnou součást poptávky cestovního ruchu u nás. A to je nově Jižní Korea. Velký vliv lze čekat v případě omezení letů z a do Itálie. Propad bude znatelný. V domácím cestovním ruchu pozorujeme velký propad u ubytovacích a stravovacích zařízení.

Reagují čeští turisté podobně jako Asiaté?

Také ruší zájezdy, a to včetně těch letních do Turecka či Bulharska. To je překvapující. Pozorujeme doprovodný psychologický efekt, lidé se začínají bát cestovat.

Může na poklesu Čechů cestujících do zahraničí naopak vydělat domácí cestovní ruch? Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton řekl, že evropský turistický sektor kvůli dopadům koronaviru přichází na ztracených tržbách aktuálně zhruba o více než 25 miliard korun.

Část lidí raději zůstává v Česku, kde utratí peníze. Pro naši ekonomiku to může být dobře. Pozitivně to může ovlivnit domácí cestovní ruch.

Najdete i další pozitiva?

Krátkodobě to vyřeší přemíru turismu v Praze nebo Českém Krumlově. Tyto dvě destinace jednoznačně potřebují snížit návštěvnost. Běžným lidem se jistě uleví.

Může být pokles poptávky pro část cestovních kanceláří likvidační?

Záleží na trzích, na které se daná cestovka zaměřuje. Pokud jde o menší společnost zaměřující se na Itálii a přilehlé destinace, může to mít likvidační účinky. Velký problém může mít China Tour a podobné cestovky. Pokud mají naopak širší spektrum zájezdů, vliv nemusí být velký.

Jak vysokým ztrátám mohou cestovky čelit, pokud by se situace výrazně nezlepšila do poloviny roku, tedy před hlavní sezonou?

Za celý domácí trh cestovních kanceláří mohou ztráty dosahovat řádu jednotek miliard korun. V příštích měsících lze čekat další pokles cestování, rušení zájezdů. Češi se určitě nepohrnou do zahraničí. Cestovní kanceláře mohou posléze zareagovat snížením cen. A na slevy česká klientela slyší.

Očekáváte, že letečtí dopravci zareagují výraznějšími změnami cen letenek?

Ceny budou zřejmě růst. Jakmile porostou, pokles cestování se ještě prohloubí. Jsme spíše zvyklí na opačný trend, kdy za pár eur můžeme cestovat do zahraničí. Zrušení některých letů způsobí částečný nedostatek kapacit, a tím pádem růst cen.

Jak dlouho se může domácí cestovní ruch ze současné situace vzpamatovávat?

Záležet bude na tom, zda, případně jak rychle, se turisté z dynamických národů Číny a Jižní Koreje vrátí do Čech, nebo zda se přesunou jinam. V takovém případě by český cestovní ruch musel složitě hledat nové trhy, které by výpadek nahradily. I když se podaří situaci stabilizovat do tří měsíců, tuzemský trh bude mít do konce roku plné ruce práce s tím, aby se dostal z červených čísel.