DAKO-CZ bude vyrábět v Lounech vagony | E15.cz

Výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ zahajuje výrobu v lounském areálu vagonky zkrachovalé společnosti Heavy Machinery Services (HMS). Do konce roku jich plánuje vyrobit 100. Do konce roku chce také firma získat 100 zaměstnanců do výroby. Informovala o tom ve čtvrtek Aneta Havlová za DAKO-CZ.