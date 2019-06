Společnost DAKO-CZ po rekordním roce přejmenovala ulici, v níž sídlí | E15.cz

Tržby společnosti DAKO-CZ v roce 2018 meziročně vzrostly o 26 procent ze 738 na 927 miliónů Kč. Tento klíčový ukazatel dokládá, že společnost DAKO-CZ, jediný český a jeden ze tří světových výrobců brzdových systémů pro kolejová vozidla, má za sebou nejlepší rok ve své více než dvousetleté historii. Zisk firmy před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil 150 milionů korun.

„V uplynulém období se velmi dařilo našemu obchodnímu týmu. Získali jsme významné zakázky, které k vynikajícímu výsledku minulého roku přispěly. Obchod je samozřejmě podepřen naším vlastním vývojem i konstrukcí, a především kvalitní výrobou. Mezi naše klíčové zákazníky patří světoví výrobci kolejových vozidel jako jsou společnosti Siemens a Stadler, pro které je špičková kvalita produkce jejich dodavatelů samozřejmostí. Potěšitelné je, že díky naší zakázkové naplněnosti na minulý rok přinejmenším navážeme,“ hodnotí hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ.

Slavnostní přestřihnutí páskyAutor: DAKO-CZ

Mezi klíčové zakázky z minulého období patří například dodávky brzdových komponent pro společnost Siemens na 163 osobních vozů rakouského národního dopravce Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), společnosti Siemens dodává též brzdové komponenty pro soupravy metra, které Siemens dodává například do Mnichova, Bangkoku či do Sofie. Se společností Stadler spolupracuje DAKO-CZ například na dodávce kompletního pneumatického řízení brzd pro Slovinské dráhy či na zakázce pneumatického řízení brzdy pro 22 třídílných souprav příměstských jednotek typu X15P, které budou v provozu ve Švédsku.

Významná stopa Josefa Daňka v Třemošnici

Na slavnostní akci spojené se změnou adresy svého sídla si společnost DAKO-CZ připomněla Josefa Daňka, vynálezce, jemuž dodnes vděčí za svůj výrobní program. Před slavnostním přestřižením pásky vystoupili s proslovy například Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje, starosta Třemošnice Milan Bubeník či Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ. Vzácným hostem byla paní Alena Rabenseifnerová, dcera Josefa Daňka.

Josef Daněk přišel do tehdejšího Kovolisu Hedvikov v roce 1949 a o tři roky později sestavil tým, který pod jeho vedením vyvíjel řešení ČESKOSLOVENSKÉHO BRZDOVÉHO SYSTÉMU železničních vlaků. V roce 1956 došlo k mezinárodnímu schválení brzdových systémů DAKO CV, CV1 a CV1D, což se stalo zásadním milníkem, který určil budoucnost firmy. K připomenutí tohoto roku je nově 1956 i číslo popisné, na němž DAKO-CZ sídlí.

Výzdoba ve vestibulu.Autor: DAKO-CZ

„Význam osoby Josefa Daňka podtrhuje skutečnost, že i za minulého režimu se jeho jméno dostalo do obchodní značky, pod níž firma dodává své produkty, a následně, v roce 1957, i do jejího názvu. DAKO vzniklo spojením DAněk a KOvolis,“ připomíná Dagmar Matúšová. Josef Daněk, ač pocházel z obce Kotvrdovice v Moravském Krase, v Třemošnici pod Železnými horami zůstal a pro firmu pracoval jako poradce i v důchodovém věku až do náhlého úmrtí v roce 2001.

DAKO-CZ je i díky odkazu Josefa Daňka jedním ze tří světových výrobců moderních pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla: osobní i nákladní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Soupravy i vozidla, která brzdí díky DAKO-CZ, jsou provozovány nejen v Evropě, ale také v řadě exotických zemí, například v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii, Alžírsku či Saudské Arábii. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost CZECHOSLOVAK GROUP. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.