Nikola vstupuje na burzu. Chystá vodíkovou revoluci v dopravě | E15.cz

Na burzu však nevstoupí sama, nýbrž pomocí fúze se společnosti VectoIQ, která již na Nasdaqu přítomna je. Akcie společnosti VectoIQ vzrostly od počátku dubna zhruba trojnásobně, aktuálně se prodávají za 31,37 dolaru. Akcie sloučených společností Nikola a VectoIQ se začnou poprvé obchodovat tento čtvrtek, a to pod označením NKLA.

Nikola má velké ambice změnit svět nákladní dopravy a bývá často srovnávána se společností Tesla, která na burzu vstoupila již před deseti lety. Tehdy cena akcií Tesly oscilovala okolo 20 dolarů za akcii, aktuální hodnota je 881,56 dolaru. Mezi Teslou a Nikolou v minulosti probíhaly spory ohledně kopírování designu.

VectoIQ byla založena bývalým viceprezidentem společnosti General Motors Stevem Girskym. Ten se zároveň stává členem představenstva a poradcem firmy Nikola sídlícím v americkém Phoenixu. „Jedeme plnou parou vpřed,” řekl Forbesu její zakladatel Trevor Milton. Milton se zároveň vzdá role ředitele a nově se stane předsedou představenstva.

Výrobu vodíkových tahačů s návěsem zahájí Nikola v Evropě příští rok, a to v partnerství se společností Iveco. Následovat následně bude otevření americké továrny jak na vodíkové modely, tak i na ty klasické elektrické. „Příští rok budeme vyrábět kamiony v německém Ulmu a rok nato pak tady v Arizoně. Uděláme něco průkopnického. Nakopeme zadky,” uvedl dále Milton.

Nikola získala na investicích 600 milion dolarů, což představuje celkovou valuaci tři miliardy dolarů. Ani poté však nebude mít vyhráno. Musí dokončit výrobní linku a také zajistit dostatečný počet tankovacích i dobíjecích stanic. Podle odhadů bude firma mezi roky 2021 a 2022 potřebovat minimálně dalších 700 milionů dolarů. Vytvoření sítě dobíjecích stanic na vodík by pak mělo mezi roky 2022 a 2024 stát kolem jedné miliardy dolarů.

Nikola má již zajištěny předobjednávky v hodnotě 10 miliard dolarů, a to například od firmy Anheuser-Busch. Nikola očekává růst tržeb ze 150 milionů v příštím roce na 3,2 miliardy dolarů v roce 2024. To by chtěla prodat sedm tisíc elektrických a pět tisíc vodíkových vozů. Kromě firmy Iveco se do projektu zapojí i společnosti Bosch, Meritor, Hanwha či Nel.

Vodíkové palivové články jsou lehčí než ty standardní elektrické a na rozdíl od nich mohou být doplněny zhruba stejně rychle, jako se tankuje benzin či nafta. Technologie na získávání energie z vodíku tu je již několik desítek let, ovšem nyní se s rozvojem vědy stává stále více realitou. Vodík může být vyráběn buď ze zemního plynu, ale také z vody, což samozřejmé skýtá výhodu v kontextu udržitelnosti a šetrnosti k přírodě.