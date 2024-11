Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele PPP projektu pro železniční trať z Prahy-Veleslavína na pražské letiště. Půjde o první spolupráci státu se soukromým sektorem na železnici. Vítěz výběrového řízení zajistí vybudování trati a její údržbu po dobu 25 let. Správa železnic o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.

„Jedná se o historický milník v přípravě prvního PPP projektu na naší železnici,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Správa hledá dodavatele se zkušenostmi jak s realizací železničních staveb, tak i s následnou údržbou. Rozhodovat budou i zkušenosti se zajištěním jejich financování soukromými bankami nebo finančními institucemi jako Evropská investiční banka.

Předpokládaná hodnota zakázky je 84 miliard korun bez DPH. Se započítáním možného navýšení rozsahu prací až 109 miliard korun, píše server Zdopravy.cz.

Do soutěžního dialogu správa vybere čtyři uchazeče, se kterými si upřesní návrhy jednotlivých řešení trati. Začátkem roku 2026 by měl být dialog u konce a firmy by měly podat finální nabídky. Vítězný dodavatel vybuduje a bude spravovat trať v úseku Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně - Praha-Letiště Václava Havla, pokračování tratě ve směru na Kladno a novou stanici, která vznikne na letišti.

Hlavní výhodou PPP projektů je pro veřejný sektor podle ekonomického náměstka generálního ředitele Správy železnic Tomáše Čočka využití zkušeností firem v oblasti stavebních řešení i následné údržby. „Stát totiž bude platit soukromému investorovi za službu zahrnující bezchybně fungující infrastrukturu, kterou po uplynutí stanovené doby převezme zpět,“ uvedl Čoček.

V takzvané PPP spolupráci vzniká dlouhodobý smluvní vztah, uzavřený většinou na 15 až 30 let. Dodavatel provede zakázku, přebírá všechna smluvní rizika a zajišťuje údržbu. Po zprovoznění zadavatel zakázku financuje pravidelnými platbami po dobu trvání smluvního vztahu. Zároveň je už od začátku vlastníkem všech staveb, produktů a dodaných služeb a po uplynutí smlouvy převezme od soukromého sektoru i provoz a údržbu.

Formou PPP v ČR doposud vznikala jen dálnice D4, aktuálně stát hledá v soutěži také dodavatele na dostavbu dálnice D35.