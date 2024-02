Ve věku 54 let náhle zemřel generální ředitel pražské Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák. Na facebooku to oznámila TSK. Sinčák vedl městskou organizaci, v minulosti řídil například České aerolinie.

„Dnes bohužel přišla pro nás všechny velice smutná zpráva. Náhle nás opustil generální ředitel a předseda představenstva Jozef Sinčák. Zemřel ve věku 54 let. Rodině a pozůstalým tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedla TSK.

Dozorčí rada TSK zvolila Sinčáka do čela správy v dubnu 2019, nahradil tehdejšího ředitele Petra Smolku. V letech 2013 až 2018 stál Sinčák v čele Českých aerolinií, které po letech hlubokých ztrát dokázal přivést k zisku, byť to bylo za cenu rozsáhlých škrtů a omezení provozu. Podílel se také na procesu privatizace aerolinek do rukou Smartwings Group. Z aerolinek musel po příchodu nového majitele odejít.

Dva roky byl Sinčák obchodním ředitelem a místopředsedou představenstva Letiště Praha. Vedl také společnost ING Investment Management, dříve pracoval v bance ČSOB.