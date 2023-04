Ceny energií mohou ještě do poloviny roku mírně klesat,říká manažer davatele energií epet. | e15.cz

Kdy se nižší ceny energií na trhu promítnou do faktur či výše záloh stávajících zákazníků?

Většina stabilních a zodpovědných dodavatelů nakupuje pro své zákazníky energie s předstihem, to znamená, že klesající ceny energií se většině stávajících zákazníků promítnou pravděpodobně až v ročním vyúčtování pro rok 2024. Samozřejmě zde také hraje roli, na jak dlouhou dobu mají uzavřenou smlouvu u svého dodavatele a za jakých podmínek.

Takže se už nyní vyplatí uzavřít smlouvu s dlouhodobější fixací?

V souvislosti s poklesem cen na burze dodavatelé v současné době přichází se zajímavými cenovými nabídkami, zejména pro nové zákazníky. Pokud je nabídka výhodná, nebál bych se uzavřít smlouvu s fixací ceny na 12 i na 24 měsíců.

Nabízí společnost epet zákazníkům ceny pod cenovým stropem? O kolik jsou takové ceny nižší než ty zastropované?

Nové ceníky s cenami nižšími, než jsou ty zastropované, jsme zveřejnili v polovině února 2023. Nabídka se týkala elektřiny i plynu a platila pro nové zákazníky, a to s fixací ceny na jeden nebo dva roky. V současné chvíli jsou ceny oproti stropu nižší o 551 korun bez DPH na každé spotřebované MWh u plynu a 847 korun bez DPH na každé spotřebované MWh u elektřiny. Situaci na trhu sledujeme a ceny pravidelně upravujeme.

Jak se bude situace na trhu vyvíjet? S jakým scénáři pracujete?

Dle našeho průzkumu mohou ceny ještě cca do poloviny letošního roku mírně klesat, pak zůstanou nějakou dobu beze změny a další výraznější pokles se dá očekávat až okolo roku 2025. Samozřejmě zde nejsou a ani nemohou být zohledněny případy, kdy by trh opět ovlivnily nějaké nečekané externí faktory.

Letos byla mírná zima, navíc lidé začali šetřit, aby snížili své výdaje. Co by měli udělat, aby je zálohy a doplatky znovu nezaskočily?

Ano to je pravda, u plynu jsou zásobníky vyčerpané z poloviny, což je velmi dobrá zpráva pro příští topnou sezónu, tedy zimu 2023/2024. Co se týká vaší otázky, je potřeba komunikovat s dodavatelem a hlídat si správně stanovené zálohy, které odpovídají předpokládané spotřebě.

Pozorujete letos vyšší podíl těch, kteří mají s platbami vyšších záloh potíže?

Tuto situaci jsme velmi pečlivě hlídali a zákazníky jsme motivovali k tomu, aby si zálohy přizpůsobili tak, aby to na ně nemělo negativní dopad. Ale ano, jsou takové případy a se zákazníkem se vždy snažíme včas komunikovat a nalézt nějaké řešení.

Jak lze postupovat, jestliže jsou zálohy pro zákazníka nad jeho finanční možnosti?

Jak jsem již říkal, je důležité, aby s námi zákazník aktivně komunikoval, a vždy se společně pokoušíme nalézt nějaké řešení. Například splátkový kalendář a podobně. Není naším cílem, abychom zákazníka dostávali do problémů. Nicméně je nutné si uvědomit, že správně stanovené zálohy chrání zákazníka před rizikem vysokého nedoplatku. Příliš nízké zálohy, které neodpovídají předpokládané spotřebě, problém neřeší, jen odsouvají.

Jestliže provede zákazník úsporná opatření, jako je například instalace tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky, sníží mu dodavatel zálohy?

Pokud nám takovou skutečnost zákazník sdělí a dodá k tomu patřičné dokumenty a samoodečet, můžeme se na úpravě záloh domluvit. Právě instalace fotovoltaických panelů je teď jednou z oblíbených možností, jak snížit náklady na energie.

Nebudou mít ale lidé zejména v letních měsících přebytky energie? Vykupují ji dodavatelé?

S největší pravděpodobností přebytky mít budou. Poté, co vyrobená energie pokryje spotřebu domu, je často ještě přesměrována do nějakého úložiště, například baterie, ohřevu vody nebo do nabití elektromobilu. Pokud i nadále energie zbývá, vrací se formou přebytku do sítě. Někteří dodavatelé tyto přebytky vykupují nebo zvýhodňují ve faktuře. My v naší dceřiné společnosti Dobrá Energie například odkupujeme energii od zákazníků za spotové ceny, které vychází z denního trhu.

Může se nějak výrazně v Česku zvýšit celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů, nebo se bez tradičních elektráren ještě dlouho neobejdeme?

Do budoucna určitě ano, ale předpokládám, že se bez tradičních elektráren ještě dlouho neobejdeme. Zejména v zimních měsících to bude stále velké téma. Cíl na změnu podílu obnovitelných a tradičních zdrojů tu ale stále je, EU se nyní zavázala, že od roku 2030 bude vyrábět 42,5 procenta elektřiny z obnovitelných zdrojů.