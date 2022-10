Češi se cestovat nebojí, neodradil je covid ani válka, říká Ondřej Rušikvas z Blue Style | E15.cz

„Nebáli se před dvěma lety, kdy vypukla celosvětová pandemie koronaviru, nebojí se ani nyní, kdy je situace ve světě opravdu extrémně složitá a dopadá na nás všechny,“ říká Rušikvas v rozhovoru a popisuje detaily dopadů nejen pandemie, ale také ruské agrese na Ukrajině. Mluví také o trendech pro příští sezonu a úskalích, která může přinést ekonomická krize v evropských zemích.

Bojí se Češi cestovat? Ať z bezpečnostních nebo ekonomických důvodů?

Češi se cestovat rozhodně nebojí. Nebáli se před dvěma lety, kdy vypukla celosvětová pandemie koronaviru, nebojí se ani nyní, kdy je situace ve světě opravdu extrémně složitá a dopadá na nás všechny. Osobně si pamatuji dobu, kdy vypukla válka v bývalé Jugoslávii, ani to Čechy neodradilo. Touha po cestování je zakořeněná hluboko v našich genech. I když teď zdražuje veškeré zboží i služby, neevidujeme pokles zájmu po cestách mimo naši republiku. Co se nejspíš bude měnit, je preference v délce pobytu, destinaci i období, kdy Češi na dovolenou vyrazí. Prostě vše přizpůsobí aktuálním podmínkám a své kapse. Že se naši lidé cestování nevzdávají ani v těžších chvílích možná souvisí s tím, že nemáme moře a že jsme relativně malá země.

Češi tedy potvrzují pověst jedněch z největších cestovatelů na světě. Kolik jich s vámi vycestovalo letos v porovnání s rokem 2019, tedy posledním před pandemií koronaviru?

Tento rok skutečně potvrzuje to, že cestování je nezbytnou a neodmyslitelnou potřebou mnoha Čechů. V porovnání s rokem 2019 s námi vycestovalo téměř o 60 procent více klientů, a to v situaci, kdy dle dostupných čísel celý trh organizovaného cestování je zhruba na 90 procent roku 2019. Je zřejmé, že se trh mění. Mnoho cestovních kanceláří z trhu zmizelo a ostatní musely změnit svůj přístupu ke klientovi. Výsledkem je nové rozdělování trhu, které je založené na péči o klienta a dostatečném vyprofilování k jeho potřebám. Bez toho by se nám nepodařilo být tam, kde jsme nyní.

Kam míří Češi nejčastěji? A jak se jejich cestovatelské chutě liší od ostatních národů?

Češi milují moře, což je celkem přirozené, vzhledem k poloze naší země. Vedle toho ale milují také objevování kultury, přírody, chutí a vůní nepoznaných míst. Každý rok se snažíme číst potřeby klientů a zařazovat do skládačky destinací novinky, které tak uspokojí všechny jejich potřeby. Hlavními destinacemi stále zůstávají Řecko, Egypt, Turecko, Bulharsko a stále atraktivní Tunisko. Zájezdy v nich ale přizpůsobujeme tak, aby bylo možné kombinovat pobytovou dovolenou s tou aktivní. Například v Tunisku s námi můžete vyrazit na nezapomenutelný pobyt na Sahaře, v Egyptě objevovat starověkou historii cestou po řece bohů Nilu, v Řecku na Lefkádě si půjčit člun a vyrazit na opuštěné, přitom nádherné pláže, a to bez nutnosti nastoupit na výletní loď v rámci organizovaných výletů.

Santa Maria beach, Kapverdy Autor: Shutterstock

Co v současné době cestovaní komplikuje nejvíce? A jak se problémům vyhnout?

Komplikací je současný vývoj ekonomický a geopolitický. Mnoho věcí se mění od základu a jsou těžko předvídatelné. Každý subjekt musí plánovat na základě reálných předpokladů, což je v současné době složitější. Naplánovat leteckou dopravu a ubytování za výhodných podmínek znamená dělat mnoho kroků měsíce dopředu a pokud možno s reálným odhadem vývoje. Ohledně plánování pro příští sezónu jsme vycházeli z předpokladu, že cestovat se bude i nadále, minimálně se stejnou intenzitou, jako tomu bylo letos, ale s jinými preferencemi. Bude záležet na výběru destinace, kategorii hotelu, délce pobytu i ročním období. Součástí naší nabídky je již delší čas takzvaná „duration free“ dovolená. Tedy že s námi můžete vycestovat klidně jen na tři dny, nebo naopak úplně v klidu na 15 dní. Zvláště pro nadcházející sezónu tuto možnost výběru považujeme za nezbytnou.

Především evropské země a jejich obyvatele svírá ekonomická krize kvůli ruské válce na Ukrajině a v důsledku toho stoupající ceny energií, také rostoucí inflace. Jaký to má dopad na cestovní ruch?

V porovnání s ostatními odvětvími není nárůst cen v cestovním ruchu tak zásadní. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že se během covidové krize na ceny téměř nesahalo, je jejich úprava nyní nezbytná. Zároveň vnímáme, že každý z nás bude více uvažovat, za co své peníze utratí a zda jsou dobře vynaložené. Na jednu stranu děláme vše proto, aby byl nárůst cen zájezdů skutečně nepatrný, na druhou stranu nemá smysl se cenově podbízet a prodávat zájezd za nesmyslně nízké ceny. Ty vám, respektive vašim klientům, totiž nezajistí kvalitní produkt s kvalitními službami, díky kterým prožijí skvělou dovolenou a s radostí. Cena musí reflektovat aktuální vývoj, zároveň být férová a zajistit udržitelnou cenovou politiku. Takovou jsme si zvolili cestu a věříme, že je správná.

Museli jste zdražit zájezdy? Které nejvíce? Ty do evropských zemí?

Zdražení není oproti jiným oborům a službám opravdu nijak dramatické. Zároveň je ale pravdou, že u destinací, které se nacházejí v EU, se tento nárůst projeví více než v ostatních zemích.

Některé z vámi nabízených destinací se nacházejí mimo Evropu. Je tam situace klidnější? Tolik se tam nezdražuje?

Pokud se bavíme o zdražování obecně, nejvíce se dotkne právě evropských zemí. V příští sezóně je tedy možné, že destinace mimo Evropu budou mít určitou výhodu. Obecně lze ale říci, že tam, kde byly ceny nasmlouvány hodně dopředu, tam s cenou problém nebude a je jedno, zda se jedná o evropskou nebo mimoevropskou destinaci.

Jak se připravujete na očekávanou další vlnu nemoci COVID-19? Může se opakovat takový propad až zastavení cestovního ruchu jako v letech 2020 a 2021?

Popravdě si nemyslím, že by k něčemu takovému mohlo opět dojít. Na světě je očkování, díky kterému se život po dvou těžkých letech vrátil k normálu. Navíc, i kdyby se situace výrazně horšila, pro nikoho již nebude nová. Celý svět si tím už prošel, ví, jak reagovat a jak s tím vším pracovat. Co může nastat, jsou lokální omezení typu povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách, případně kontrola očkování. Uzavření hranic již ale neočekávám. Mělo by to destruktivní následky nejen pro náš segment.

Nebo už si žádná vláda nedovolí, také kvůli ekonomické krizi, tak drastická omezení?

Já si opravdu myslím, že díky očkování to prostě už ani nebude potřeba. Nehledě na to, že z omezení, která nastala v roce 2020, by se skutečně už nejspíš nikdo nevzpamatoval.

Političtí i vojenští experti předpovídají, že se konflikt na Ukrajině potáhne měsíce. Jaký to může mít dopad na vaše podnikání?

Vnímám dva aspekty dopadu války na Ukrajině. První je chuť lidí cestovat. Ihned po vypuknutí konfliktu jsme sledovali propad jejich zájmů. Je to logické, kdo by chtěl přemýšlet nad zábavou u moře, když prakticky kousek od vás umírají lidé. Jak to ale bývá se vším, i v tomto případě došlo k tomu, že si lidé na situaci jaksi zvykli a celkem brzy se začali vracet ke svému vlastnímu, běžnému životu a zájmům. V tuto chvíli není vliv tohoto aspektu na zájem o dovolené patrný. Druhý aspekt je, že válka na Ukrajině znamená důvod zdražování a navyšování cen energií, potravin a dalších komodit. To má vliv na vaše rozhodování, tedy za co a kdy svoje peníze utratíte. Zatím to nevypadá, že by Češi cestování považovali za zbytné, jak se ale bude konflikt protahovat, může se to změnit.

Dá se ještě vůbec najít „ráj na zemi“? A jak byste ho charakterizoval?

Ráj na zemi je v hlavě každého cestovatele. Každý klient je jiný, některý ho má doma na zahradě uprostřed stromů a jiný v dalekých zemích. Přesto, že jsou preference lidí různé, pokud si vyberou cestu s naší cestovní kanceláří, děláme vše proto, aby jejich ráj byl všude tam, kam s námi cestují a měli důvod se k nám vracet.

Kam budou mířit vyznavači pláží a moře? A kam ti, kteří raději adrenalin, případně hory?

Co se týká našich klientů, kteří létají hlavně za mořem a odpočinkem, převládají řecké ostrovy, Turecko, Bulharsko, Tunisko i Egypt, a ten je popravdě v létě pouze pro skutečné teplomily. Minulý rok jsme do portfolia zahrnuli Severní Kypr, a přesto, že to pro nás byla destinace nová, byla celé léto téměř vyprodaná. Není se čemu divit, je to destinace ne příliš známá, tudíž není zaplavená turisty a moře má nálepku jednoho z nejčistších v Evropě.

A ti aktivní?

U destinací vhodných pro aktivní dovolenou, klidně i s adrenalinem, je skvělá Madeira. Tady vyrazíte na treky do hor podél levád, lanovkou na kopec s krásnou botanickou zahradou, kde pro cestu dolů můžete využít saní řízených zezadu dvěma řidiči, kteří korigují směr a v případě nutnosti brzdí speciálními gumovými podrážkami. Na Madeiře je skvělý canyoning se slaňováním menších i větších vodopádů. To samé nabízí také Turecko, kde můžete sjíždět divokou řeku také na raftech. V emirátu Ras Al Khajma můžete vyrazit na kajaku mezi mangrovové lesy, nebo do hor na nejrychlejší zipline světa s rychlostí až 150 kilometrů v hodině. Destinací a možností je spousta.

Funchal Madeira Autor: Shutterstock

Nově jste do vaší nabídky zařadili Omán? Proč právě tuto zemi? Je bezpečná?

Omán je jedna z nejbezpečnějších zemí světa. Za projevenou neúctu k jinému náboženství nebo například za krádež tam padají tresty ve výši minimálně 20 let odnětí svobody. Ománci si na bezpečnosti ve vlastní zemi velmi zakládají, jejich povaha je vstřícná, milá, pohostinná, turisty vítají a jinými zvyky ani kulturou nepohrdají. Což se ale čeká i opačně, turista přijíždějící do Ománu musí vnímat odlišnost země a stejně tak ctít její kulturu. Omán jsme do portfolia zařadili z toho důvodu, že svojí rozmanitostí absolutně zapadá do toho, co si naši klienti v rámci dovolené přejí prožít. Je to právě jeden z těch zmíněných rájů, který nabízí nádherné pobřeží s čistým mořem, ale také velké množství památek a přírodních krás. Proto je součástí našeho produktu nejen pobytová dovolená, ale také okruh Ománem. První let naší cestovní kancléře do Ománu odlétá 21. října s aerolinkami Salam Air, které pro nás operují přímé lety z Prahy i vnitrostátní linku v rámci okruhu.

Ománská Yity beach Autor: Shutterstock

O jakých jiných cílech uvažujete?

Cílem Blue Stylu i cílem mým je tvořit dovolenou pro naše klienty tak, jako pro sebe. S největší péčí a znalostí potřeb a za férových podmínek. Chceme spokojeného klienta, který má důvod se k nám vracet a užít si dovolenou nejen v rámci rodiny, ale i jako mladý cestovatel, v páru se svou blízkou osobou, nebo jako senior, který má rád klid a zázemí, které mu vyhovuje.

Ondřej Rušikvas

Provozní ředitel cestovní kanceláře Blue Style vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už během studia byl jedním ze zakládajících členů Evropské cestovní pojišťovny, kde vedl obchod a marketing a v roce 2006 se stal členem představenstva společnosti. Od roku 2019 je provozním ředitelem společnosti Blue Style, ve které se podílí na řízení provozu a marketingu. V roce 2020 byl zvolen do představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR, která zastupuje zájmy většiny trhu cestovních kanceláří.