Neomezenou dovolenou nabízejí hlavně technologické firmy. Vyžaduje zodpovědnost | E15.cz

Nejdříve si splnit pracovní povinnosti, a teprve poté si užívat volna. To je podmínka neomezeného volna, benefitu, který si mohou v Česku dovolit spíše mladé a technologické firmy. Prakticky by se třeba téměř nedal zavést ve výrobních podnicích. Navíc má tento benefit další stinnou stránku – pracovníci mohou mít tendenci si dovolenou nevybírat ze strachu z vedení či obavy z nahromadění práce.

Možnost vybírat si neomezenou dovolenou mají například pracovníci českého internetového obchodu s potravinami Rohlik.cz. V příspěvku na LinkedInu, který vyvolal silnou odezvu, se tomu věnovala Jitka Svědirohová, HR partnerka ve zmíněném online supermarketu. Benefit se vztahuje na všechny zaměstnance v hlavním pracovním poměru – neplatí tedy pro kurýry, kteří rozvážejí nákupy na základě živnostenského listu.

Přesná definice nového konceptu přitom neexistuje. Jedná se o benefit, který zaměstnavatelé nabízejí nad rámec zákonem daných dvaceti dnů dovolené (ze zákona mají zaměstnanci v podnikatelské sféře nárok na čtyři týdny dovolené, zaměstnanci ve sféře odměňované platem, například zaměstnanci státu či územního samosprávního celku, na pět týdnů dovolené – pozn. red.). Délka volna není omezená, ale musí ji schválit manažer stejně jako u standardní dovolené.

Rohlík, obdobně jako další firmy, proplácí dovolenou v plné výši základní mzdy. Benefit tam začal fungovat v polovině loňského roku, data za celý rok proto scházejí, ale v roce 2021 činil rekord celkově vybrané dovolené u jednoho zaměstnance 36 dnů. Nad rámec zákonem daného volna si tedy pracovníci vybrali až šestnáct dní. Letos firma očekává ještě vyšší čísla.

Zavedení neomezené dovolené je obtížně představitelné v podnicích, ve kterých se nepracuje projektově. „Obecně si myslím, že neomezená dovolená ve výrobních podnicích je těžko koordinovatelná. Aby byl dodržen princip spravedlnosti – tedy, že je nabízena všem bez rozdílu – je i neproveditelná,“ vysvětluje Andrea Linhartová Palánová, expertka společnosti PwC Česká republika na řízení lidských zdrojů.

„Ze zhruba 350 oslovených personalistů ji nikdo nenabízí. Jsme průmyslová země, ve výrobě je tento benefit v podstatě nereálný,“ potvrzuje marketingová ředitelka pro Českou a Slovenskou republiku společnosti Gi Group Jitka Součková o závěrech zjištěných v rámci jarního terénního průzkumu.

Linhartová Palánová navíc uvádí, že zavedení neomezené dovolené vyžaduje nastavení interních procesů a pravidel, vyzrálou firemní kulturu, míru vyspělosti zaměstnanců a jejich osobní zodpovědnost. „Podle mě je tedy vhodná spíše jen pro určitý typ podnikání a služeb,“ říká expertka.

„Je to benefit nabízený omezeným počtem firem, ve většině případů jsou to technologické firmy,“ doplňuje Součková. Podle výkonné ředitelky IT firmy Creative Handles Kristýny Lang také vzniká překážka pro zavedení tohoto systému ve chvíli, kdy zaměstnanci nejsou zastupitelní.

Firmy neomezují ani vybíraný počet dnů v řadě, ale volno musí schválit manažer. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že zaměstnanci jsou sami dostatečně zodpovědní a posoudí, zda si mohou volno vzít. To může na druhé straně způsobovat, že si pracovníci dovolenou spíše nevybírají.

„Stačí vidět třeba svého šéfa, který pracuje stále, dovolenou si nebere a po večerech ještě pracuje zadarmo,“ argumentuje na LinkedIn jedna z komentujících Jana Zahradníčková, proč se někteří zaměstnanci mohou zdráhat.

„Manažeři jdou sami příkladem a čerpají dovolenou nad zákonný rámec, aby případný strach nebo pochybnosti podřízených eliminovali,“ oponuje mluvčí Rohlíku Lutfia Volfová.

Obavy zaměstnanců v případě neomezené dovolené potvrzuje i Kristýna Lang. „Lidé mají tendenci si dovolenou nebrat, nebo hůře, ještě kvůli ní trpět výčitkami,“ píše pod příspěvkem. V Creative Handles proto zavedli systém dvaceti dnů povinné dovolené a k tomu další volna a svobodnou práci s časem. Klíčový je podle ní týmový duch, kdy se kolegové navzájem respektují, aby byla dovolená pro všechny vyvážená a nepodepsala se na celkových firemních výstupech.

Zdůrazňuje, že si takový benefit mohou dovolit pouze jako malý podnik, ve kterém všichni pracují na dálku, a navíc v oboru informačních technologií. „Samozřejmě se s tím pojí velká zodpovědnost. Lidé u nás v týmu nemusejí chodit do kanceláře od do, ale mají obrovskou zodpovědnost za výstup svojí práce, aby byla kvalitní a včas podle dohody,“ dodává.

Neomezené volno nabízí v Česku od začátku roku 2021 také firma Avast. Benefit funguje na obdobné bázi jako v případě Rohliku.cz s tím, že pracovníci mají standardně místo dvaceti 25 dní dovolené. Oproti loňskému roku přitom letos využívají volno více.

„V průměru čerpají pět dnů volna navíc, nejčastěji mezi jedním až deseti dny, ale jsou i tací, kteří si prodlouží svou standardní dovolenou dokonce o více než měsíc,“ říká personální ředitelka Avastu Petra Vahalová.

Zaměstnanci Avastu si v minulosti často dovolenou šetřili a obávali se ji vybrat, aby jim zbyl dostatek na neočekávané situace a na Vánoce. Na konci roku tak měli velké zůstatky. Nový koncept podle Vahalové poskytuje pracovníkům větší volnost a snižuje stres v souvislosti s plánováním dovolené.