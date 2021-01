Většina budov developera CTP má ekologický certifikát | E15.cz

Evropský developer CTP disponuje nejekologičtějším portfoliem průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě. Celkem 292 budov společnosti CTP ve stovce lokalit v šesti zemích tak má potvrzenou certifikaci BREEAM In-Use minimálně na úrovni Very Good a řada nemovitostí dokonce na úrovni Excellent. Je tak nejekologičtějším průmyslovým developerem na středoevropském trhu a patří mezi lídry i v evropském měřítku.

Všechny budovy, které svojí funkcí umožňují certifikace a zároveň byly dokončeny k 1. lednu 2020 v CTParcích, jsou nyní certifikovány BREEAM Very Good nebo vyšší. „Certifikace celého portfolia byla obrovská výzva, kterou nikdo z našich konkurentů v regionu neprošel. Jsme rádi, že se povedla a ukázala, že naše nemovitosti jsou skutečně energeticky efektivní a splňují množství kritérií souvisejících s dopadem na životní prostředí. V ČR ani střední a východní Evropě není jiný developer, který by nechal prověřit kvalitu tak obrovského množství budov předně z hlediska postupů v oblasti navrhování budov, jejich konstrukce, užívání a trvalé udržitelnosti. Nezaměřujeme se jen na to, aby naše nové objekty měly vysoké ekologické standardy, ale naším cílem bylo mít celé portfolio s vysokou mírou šetrnosti k životnímu prostředí,“ dodal k projektu Martin Vaidiš, který v CTP odpovídá za udržitelný design výstavby.

„Certifikace celého portfolia je v rámci evropského trhu stále ještě nestandardním počinem, ale stává se trendem a CTP učinilo tento krok mezi prvními. V extrémně krátkém čase bylo nutné posbírat veškeré informace, navštívit jednotlivé parky a budovy. V České Republice tím CTP dosáhlo nejvyššího počtu certifikací na trhu a celosvětově se společnost dostala na špičku v průmyslových budovách podle BREEAM In-Use,“ uvedla Lenka Matějíčková ze společnosti Arcadis, která certifikovala většinu budov.

Kromě certifikace má skupina CTP v plánu do roku 2023 dosáhnout provozní uhlíkové neutrality. Aktuálně investovala do výsadby a pořízení milionu metrů čtverečních lesa u Mladé Boleslavi a za každý metr čtvereční nově zastavěné plochy další metr čtvereční lesa vysází. V blízké budoucnosti chce také osadit střechy svých parků fotovoltaickými elektrárnami. V areálu Spielberk se pak rozbíhá projekt bezodpadového hospodářství.

„Dokážeme velmi dobře spočítat energii našich staveb, takže víme, kolik uhlíku musíme na druhé straně ušetřit, respektive absorbovat třeba právě pomocí výsadby zeleně nebo výstavbou obnovitelných zdrojů. Pokud je ve stavbě industriálních nemovitostí nějaký trend, je to určitě využití například dřevěných prvků v konstrukci hal a hledání pragmatické míry jejich aplikace,“ dodal Martin Vaidiš z CTP.

BREEAM je jedním ze dvou globálních certifikačních standardů udržitelnosti, který poskytuje jednoduchý systém hodnocení kvality a udržitelnosti budov. Standard slouží projektantům a investorům, díky němu volí efektivnější řešení výstavby, které se projevují v nižších nákladech na provoz. Posuzuje stavbu komplexně v deseti kategoriích: energie, zdraví a vnitřní prostředí, inovace, využití půdy, materiály, management, znečištění, doprava, odpad a voda.

CTP v současnosti působí kromě České republiky na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku a také v Bulharsku. Vlastní mimo jiné i ctPark Brno, v současnosti největší průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.