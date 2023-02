Nagano. Komedie Děti Nagana připomene 25 let od hokejového triumfu v Japonsku  | e15.cz

Film Děti Nagana přijde do kin 22. února, tedy čtvrt století od chvíle, kdy hokejisté České republiky vyhráli turnaj na olympiádě v japonském Naganu. Natáčení začalo 22. února 2022, takže práce trvaly přesně rok.

Premiéra filmu se uskuteční ve Slovanském Domě v Praze a pozvaní jsou i všichni naganší hokejoví šampioni, trenér Slavomír Lener, Liběna Hlinková a zástupci Hokejového svazu.

Děti Nagana jsou rodinným filmem z devadesátek o poselství, že dětské sny je třeba podporovat. Snímek začíná scénou, kdy děti ve škole sledují vítězné nájezdy reprezentantů proti Kanadě. Hlavní hrdina je podceňovaný kluk, který má sen, že bude jednou tak dobrý brankář, jako byl tehdy Dominik Hašek. A také se chce zalíbit své spolužačce Kátě a ukázat rodině, že je lepší, než si o něm myslí.

„Pro film bylo zásadní, že oslovený Dominik Hašek s natáčením a rolí ve filmu okamžitě souhlasil. Tak jsem chytil vítr do plachet a i díky tomu se natáčení následně rozběhlo,“ připomíná scénárista a režisér Dan Pánek s tím, že vedle hokeje a plnění snů jsou Děti Nagana o kamarádství, lásce, rodičovství. „Kluci řeší trable ve škole i doma, Dominik už taky pokukuje po holce ze sousedství,“ říká k filmu.

Bývalého profesionálního hokejistu, který má pocit, že mu čas a sny utíkají, hraje Hynek Čermák. „V partě kamarádů s hokejkama na ulici moje postava uvidí samu sebe kdysi, když byl malý. Taky vidí, že jsou vlastně jako hokejisti trochu zoufalí, a rozhodne se, že jim při přípravě na zápas proti rivalům z vedlejší vesnice pomůže,“ přibližuje Hynek Čermák.

Obtížné bylo podle scénáristy a režiséra Pánka zařídit financování. Nebýt koproducentů, které sehnal na festivalu v Karlových Varech, by film asi nevznikl. Výrobní rozpočet na něj byl 21 milionů a s marketingem celkem 23 milionů. „Nebýt úsilí a podpory partnerů, kteří s námi vytvořili skutečný tým, by reálný rozpočet filmu sahal až ke 30 milionům,“ dodává pětatřicetiletý režisér s tím, že jde o průměrnou výši rozpočtů u českých filmů. Generálním partnerem filmu je skupina Progresus Lukáše Zrůsta a Lukáše Forala, kteří uvedli, že po zhlédnutí traileru jsou opravdu rádi, že se mohli jako partneři podílet na vzniku filmu.

Velmi náročné pak podle Pánka bylo hlídání cash flow projektu. „Partneři k nám ale byli velice přátelští, což se týkalo i tématu. Vítězství v Naganu totiž všichni stále obdivují. Film jsme udělali velice rychle. Jde to, ale má to svá úskalí a příště bych to už takhle dělat nechtěl,“ říká tvůrce, pro kterého Děti Nagana představují druhý film a jehož největším přáním po premiéře je odpočinek na dovolené.

Děti Nagana jsou univerzální příběh cesty za snem, který na diváky funguje. Navíc má i motivační přesah směrem k rodičům. Hlavním vzkazem pro ně je, že by děti měly být víc motivované z hlediska sportu. První námět vznikl v lockdownu v roce 2020 a je o tom, jak se chce dvanáctiletý Dominik, kterému říkají Dom, stát hokejistou. Rodiče tomu ale nevěří. Nemají peníze a nechtějí platit za něco, s čím synek zase sekne, jakmile ho někdo naštve.

Dominik dokonce neumí ani pořádně bruslit a je přesvědčený, že to jako brankář moc nepotřebuje. Větší kluci s ním ale nechtějí nic mít a na nepochopení naráží všude. Jediné řešení pro něj tak je složit vlastní tým z outsiderů. Film trvá symbolicky 98 minut a vystupuje v něm Hynek Čermák, Klára Issová, Pavel Batěk, Otakar Brousek, Taťjana Medvecká, Štěpánka Fingerhutová nebo Simona Babčáková. Hlavní postavu hraje Tom Brenton, v dalších dětských rolích se představí Johanka Racková či Fabian Šetlík. Roli ve filmu má i hokejová ikona Dominik Hašek.