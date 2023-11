I u starších motorů lze snížit emise použitým palivem | e15.cz

Nová emisní norma Euro 7 bude mírnější, než se předpokládalo. Je to dobrá, nebo naopak špatná zpráva?

Debata o příští emisní normě je příkladem toho, jak se vývoj motorů a paliv musí neustále přizpůsobovat novým podmínkám. Kroky, které povedou ke snížení emisí v dopravě, podporujeme, nicméně je to komplexní problematika. Nelze udělat jednoduché rovnítko, že čím přísnější norma, tím jednoznačně lépe. Zda a s jakými náklady bylo Euro 7 v původně navrhované podobě dosažitelné a co by to znamenalo například pro poměr prodejů nových a ojetých vozů, není otázka pro nás paliváře. Mohu vám však říct, že každá nová generace motorů nevyhnutelně potřebuje inovace paliv, která fungují v jiných podmínkách. Právě sem směřuje naše nová generace paliv, která zajišťuje ekonomičtější a zároveň ekologičtější provoz automobilu. Regulace má tedy svá pozitiva, když posouvá vývoj technologicky zvládnutelným směrem vpřed.

V Česku jsou velmi oblíbené ojeté vozy, o čemž svědčí jejich průměrné stáří téměř 16 let. Lze vůbec mluvit o snižování emisí?

Výměna starších vozů za nové má určité limity dané především cenou těch nových. Mírnější norma Euro 7 jistě obnově vozového parku pomůže. Při jakémkoli úsilí o ekologizaci dopravy je však důležité zohlednit kontext a možnosti trhu. Z nedávného průzkumu mezi řidiči víme, že čeští motoristé se o své vozy starají především proto, aby jim vydržely co nejdéle. K tomu, aby starší i nové vozy fungovaly co nejefektivněji, je třeba vývoj a zavádění stále účinnějších paliv.

Jak může palivo snížit emise CO2?

Při vývoji nových paliv je naším dlouhodobým cílem chránit motor před karbonovými usazeninami, které jsou zvláště pro moderní motory skutečným nebezpečím. Jejich tvorba v motoru znamená jak zvýšené emise, tak i vyšší spotřebu, nižší výkon a možné zkrácení životnosti. Za naší novou generací paliv stojí speciální konstrukce, kterou jsme deset let vyvíjeli a testovali. Proti karbonovým usazeninám účinně působí všechna naše nová paliva. Prémiové palivo pak nyní dokáže čistit klíčové části motoru na sto procent, což se do snížení spotřeby, a tím pádem i CO2, rozhodně promítne.

Dá se vůbec zjistit, zda je palivo skutečně kvalitní?

Pojem kvalita paliva má několik rovin. Základem je soulad s českou a evropskou normou, která definuje základní parametry paliva a zjednodušeně řečeno zaručuje, že se vám auto po natankování nezastaví. Dodržování normy hlídá ČOI. Soulad s normou ověřuje také nezávislý program Pečeť kvality, do něhož je zapojena značná část značek na českém trhu, což můžete zjistit podle loga programu na stojanech dané čerpací stanice.

Nicméně dodržování základních parametrů dle normy ještě neříká nic o tom, zda je dané palivo navrženo a vyrobeno tak, aby motoru prospívalo nad její rámec, například aby snižovalo spotřebu či motor chránilo a prodlužovalo jeho životnost. Tuto úroveň kvality už norma neřeší a v Česku ji dokážou nabídnout jen některé značky. Je to také jedním z důvodů, proč palivo nestojí všude stejně.

Ve srovnání s jinými tekutinami jsou motorová paliva chemicky velmi složité látky, a i dílčími úpravami jejich složení, takzvanou aditivací lze dosáhnout značných rozdílů v jejich působení. To je specifické know-how jednotlivých značek, které si chrání. Klíčem je dlouhodobý vývoj a testování v různých podmínkách. I naše nejnovější generace paliv byla vyvinuta v největším technologickém centru Shell v Hamburku, kde zaměstnáváme kolem 150 vědců.

Mluvíme o vývoji fosilních paliv. Jak v této souvislosti vnímáte snahu o co nejrychlejší zvýšení podílu elektromobilů na evropských silnicích?

Elektromobilitu vnímáme jako klíčovou oblast pro snižování emisí v osobní dopravě a celkovou změnou mobility v Evropě se intenzivně zabýváme. Počítáme s tím, že se Evropa ve střednědobém horizontu změní, a plánujeme být součástí této změny. Zároveň si ale uvědomujeme, že i po roce 2035 bude na silnicích stále značné procento vozidel na konvenční pohon, a chceme nadále poskytovat kvalitní produkty a služby pro všechny zákazníky.

Jan Čapský

Je ředitelem provozu téměř 300 čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku. Na této pozici působí od roku 2015. Svou kariéru zahájil při podpoře zahraničních investic směřujících na český trh v rámci Nizozemsko-české obchodní komory. Následně pracoval v obchodu českého zastoupení japonské automobilky Nissan a ve společnosti Škoda Auto. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 2006 získal titul MBA na CMC Graduate School of Business / DePaul University Chicago v Čelákovicích.