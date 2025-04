Jen financování se u prodeje akcií PPF Telecom Group připravovalo více než rok, říká partner pražské kanceláře White & Case

To platí teprve od roku 2023 a míří na subjekty mimo Evropskou unii, aby podléhaly stejným regulím pro příjem veřejné podpory jako ty, které sídlí v EU. Kupující stranou v celém procesu totiž byla společnost Emirates Telecommunications Group Company. Advokátní kancelář se tak v rámci projektu, nazvaného Sunshine, podílela na nastavování standardů pro uplatňování relativně nového režimu. „Jedná se o průlomový případ v rychle se vyvíjejícím rámci FSR,“ řekl Ivo Janda, partner White & Case.

O složitosti obchodu vypovídá i doba jeho přípravy. „Finanční aspekty projektu Sunshine se připravovaly stejně dlouho jako samotná akviziční transakce – celý proces trval více než rok. Vyžadovaly vysokou míru inovace myšlení, která je v oblasti bankovního financování skutečně výjimečná, a zahrnovaly kombinaci různých dluhových nástrojů i zcela nové podobyklíčových smluv o financování,“ uvedl Jonathan Weinberg.

Transakce zahrnovala prodej 50 procent plus jedné akcie ve společnosti, zahrnující aktiva v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Pražský finanční tým vedl komplexní financování procesu. Hodnota transakce nakonec dosáhla 2,5 miliardy eur.

„U takto komplexního projektu je klíčové usilovat o naplnění cílů klienta, a zároveň důsledně zohlednit regulatorní omezení a očekávání bank jako úvěrových institucí. Najít rovnováhu mezi těmito faktory může být mimořádně náročné. Máme to štěstí spolupracovat se skupinou PPF, která je dlouhodobě známá svým inovativním přístupem k transakcím a schopností hledat řešení mimo tradiční rámce. Stejnou míru kreativity a odbornosti očekává i od svých poradců,“ podotýká Jonathan Weinberg.

CEE Deal of the Year oceňuje každoročně nejvýznamnější transakce ve střední a východní Evropě, a to od roku 2017. White & Case si z letošního galavečera odnesla celkem pět cen. Vedle zmíněného případu Sunshine (ocenění pro Bulharsko a hlavní cena pro celý region) šlo například o úvěrové financování pro společnost Ay v Albánii či poradenství při primární veřejné nabídce akcií Athens International Airport, včetně jejich uvedení na burzu v řeckých Aténách. Ocenění Country Deal of the Year pro Srbsko si pak odnesla za projekt Luna. Šlo o akvizici rozsáhlého portfolia základových stanic mobilních operátorů společnosti Telekom Srbija ze strany konsorcia vedeného investiční společností Actis.