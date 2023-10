Létání mě naučilo pokoře i v ostatních oblastech podnikání, říká investor Filip Navrátil | e15.cz

Od svých 18 let se věnuje Filip Navrátil finančním trhům a developmentu. Díky zkušenostem, které získal v Asii, založil v roce 2016 investiční skupinu Preston Capital. Kromě toho je stoprocentním akcionářem společnosti Preston Aviation, která nabízí komplexní služby v oblasti vrtulníkového letectví. „Mým cílem je dostat se na první příčky nejenom českých, ale i středoevropských zprostředkovatelů, pokud jde o vrtulníkovou dopravu. Tento segment není tak přesycený jako privátní letecká doprava,“ říká v rozhovoru český investor.

Před sedmi lety jste založil finanční společnost, která se zaměřuje především na investice do developmentu a energetiky. Jak do toho všeho zapadá letectví?

Přiznám se, že k založení „letecké firmy“ vedly moje osobní zájmy. Mám létání velmi rád, sám mám pilotní průkaz na vrtulník. Proto jsem se rozhodl, že tento způsob přepravy zprostředkuji klientům, kteří mají často firmy na hůře dostupných místech a mají zájem o rychlou a diskrétní přepravu. A tak vznikla naše nová odnož Preston Aviation, která prodává obchodní lety. Postupně se přidali také klienti, kteří mají zájem o pilotní výcviky nebo zážitkové lety.

Cesta vrtulníkem se oproti běžné dopravě docela prodraží, opravdu je po ní poptávka?

To máte pravdu, aerotaxi opravdu není levná záležitost. Řada našich klientů si ale váží svého času. Při cestě vrtulníkem vás nepřekvapí nehoda na dálnici nebo složité objížďky. Například cesta z Brna na hůře dostupná místa ve Vysokých Tatrách autem zabere šest až osm hodin. Vrtulníkem se tam dostanete za 50 minut.



Jde ale o poměrně nevyzpytatelný byznys. Jak do toho vstupuje například počasí?

Počasí zkrátka neporučíte. Díky létání jsem se tak naučil určité pokoře i v ostatních oblastech podnikání. Naučilo mě to být připraven na nevyzpytatelné situace a mít nachystané alternativy.

Jaké alternativy myslíte?

Je to vlastně jednoduché – pokud si u nás někdo objedná přepravu a překvapí nás velmi špatné počasí, tak ho na požadované místo co nejrychleji a nejpohodlněji dostaneme jinak. Pro tyto účely máme firemní auto i řidiče.

V čem se liší přeprava vrtulníkem od té letecké?

Hlavní výhoda oproti letecké dopravě je, že můžete přistát i mimo letiště. Můžete tedy letět třeba z vaší zahrady. To vám letecká doprava neumožní. Osobně vnímám, že čím dál více lidí má o tento typ přepravy zájem. Chce krátit čas, protože na našich silnicích je to bohužel čím dál horší.

Je poptávka i v současné době, kdy ekonomika úplně neprospívá?

V tomto segmentu je v podstatě jedno, jestli ekonomika roste nebo klesá. Ti, kteří si lety objednávají, mají peníze, a když potřebují, tak letí.

O jak úzkém segmentu lidí se bavíme?

Mezi naši cílovou skupinu dnes patří asi tisíc nejbohatších lidí v Česku. To ale chceme změnit. Řešíme třeba koupi nového vrtulníku BELL 505, který je modernější a úspornější, takže sníží cenu letu. Při třech pasažérech pak výrazně. Například za dvacet tisíc korun už je možné uletět slušnou vzdálenost. Věřím, že i díky němu se dokážeme cenově dostat mimo nejbohatší tisícovku.

Když se na létání podíváme z pohledu vaší investiční skupiny, jak důležitá část to je?

Letecké služby mají v rámci skupiny svoje místo, není to ale gros naší práce. Tyto služby mají svoji klientelu, těžko ale vytížíme deset vrtulníků od rána do večera.

Pro klienty létáte po celé České republice, nebo se zaměřujete jen na největší města?

Létáme primárně z Brna, nyní ale vyjednáváme o novém konceptu spolupráce více firem v oboru. Už nyní se nám stává, že přepravu poptá klient z Hradce Králové. Cenově se ale nevyplatí, když s vrtulníkem letíme z Brna do Hradce a poté s ním letíme do Prahy. Chceme zde mít partnera, od kterého si let objednáme a přepraví klienta za nás. Naším cílem je dostat se mezi první příčky nejenom českých, ale i středoevropských zprostředkovatelů, pokud jde o vrtulníkovou dopravu. Tento segment není tak přesycený jako privátní letecká doprava.

Plánujete tedy expanzi do zahraničí?

Zaměřujeme se sice na českou klientelu, ale do zahraničí standardně létáme. Chceme přidat i nové destinace, které nyní neobsluhujeme, což je třeba Itálie, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko nebo Rumunsko. Myslím, že jsme zahraničním dopravcům konkurenceschopní i cenově.

A může klient na letu potkat i vás osobně?

Zatím mám průkaz soukromého pilota. Tedy už nyní mohu létat sám, ale pouze pro soukromé účely. Obchodní leteckou přepravu nyní létat nemohu, připravuji se na zkoušky na průkaz obchodního pilota. Pak si mě budou moci klienti objednat. Třeba za příplatek (smích).