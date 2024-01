Direct Family sdružuje několik firem, které se věnují pojišťovnictví, mobilitě nebo nadační činnosti. Konkrétně společnost Fidoo pomáhá firmám, aby se mohly v klidu soustředit na činnosti, kvůli nimž vznikly. Jedná se o projekt, který jim chce pomoci fungovat bezpapírově, což vyplývá z již zmíněného firemního hesla. Příkladem může být nepotřebnost účtenek, jež jinak každý podnikatel musí dokládat svým účetním.

Zatímco skupina Direct Family dříve sídlila v areálu bývalého městského pivovaru v pražských Holešovicích, loni v květnu se přestěhovala do moderního administrativního komplexu Port 7. Není však kancelář jako kancelář. Při příchodu do vysoce modernizovaného areálu Port 7 si člověk ani trochu nepřipadá jako v Holešovicích. Ačkoliv se na první pohled jednoznačně jedná o kancelářské budovy, neleží vám na hrudi ten zvláštní, korporátní pracovní tlak.

Na meeting k vodě, projít se, zaběhat si…

Zásadním aspektem při stěhování bylo spojení všech firem Direct Family, mezi něž patří Fidoo, Direct pojišťovna, Birne, Direct Auto nebo Direct nadace, do jedné budovy. „Hledali jsme budovu, která bude sloužit nám všem. Port je skvělý v mnoha ohledech, třeba v tom, že je blízko přírodě. Můžeme tak na meeting ven k vodě nebo se projít, zaběhat si,“ uvádí Herzmann.

Vcházíme do budovy, v níž sídlí byznysová rodina Direct. Ne, za dveřmi na vás opravdu nečeká klasický šedobílý recepční pult, nýbrž vkusná recepce v přírodních barvách se zelení nad hlavou. S Petrem Herzmannem přicházíme do společenské místnosti, která vypadá spíše jako architektonická ukázka toho, jak by měly vypadat udržitelné prostory. Ty zaujmou jak firemní klienty, tak zaměstnance.

„Zatímco dřív se lidé na pohovoru zajímali primárně o výši platu a zda budou mít stravenky či jiné benefity, dnes je zajímá především posun firmy v oblasti ESG nebo nadační činnost,“ říká šéf společnosti Direct Fidoo Petr Herzmann. Přestěhování firmy do Portu 7 byla jasná volba. Nejenže společnost hledala prostory blízko přírodě, ale chtěla se vyvarovat stěhování do jakékoli udržitelné budovy jen kvůli tomu, že ji někdo za udržitelnou označil. „Rozhodujícím faktorem byla pro nás certifikace LEED, kterou areál Port 7 získal,“ vysvětluje Herzmann.

Areál Port 7 je totiž držitelem certifikace LEED a usiluje o certifikaci WELL, kterou by měl získat do konce roku 2024. Obě certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřebu vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci. Certifikace WELL se navíc ještě více zaměřuje na kvalitní prostředí z pohledu zaměstnance jako takového.

Nejenže je nové sídlo firmy Direct udržitelné ve všech směrech, ale jeho interiér je navržený tak, aby měli zaměstnanci pocit soukromí a chtěli ve firmě fyzicky trávit čas. O navržení interiéru se postarala společnost CAPEXUS, člen skupiny ČEZ ESCO, a to metodou Design & Build. „Měli jsme na starosti vše od kompletní modernizace kanceláří a prvotního návrhu přes vizualizaci, výstavbu až po vybavení nábytkem a dekoracemi,“ uvedla Apolena Weissová ze společnosti CAPEXUS. Herzmann dodává, že se jednalo konkrétně o konzultace ohledně pracovního prostředí, architektonické a projektové dokumentace, stavební práce, ergonomický nábytek, o designová světla a tak dále.

„Celý projekt zahrnoval celkem šest pater, výsledkem je proměna hrubé stavby v moderní sídlo,“ říká Weissová. V přízemí budovy vznikla společenská coworkingová zóna s názvem Direct plaza. Zatímco procházíme prostorem a povídáme si poměrně nahlas, neslyšíme ozvěnu ani nás neruší hovory ostatních v hale. Díky chytře promyšlenému akustickému řešení si naopak připadáme, že sedíme ve zvukově odhlučněné zasedací místnosti, ale s rozlehlým zeleným prostorem všude kolem nás.

„Každé patro kanceláří je dispozičně přizpůsobeno zaměření jednotlivých týmů,“ upozorňuje Herzmann a jako příklad uvádí IT specialisty. „Například ajťáci jsou většinou introverti, a rádi proto dříve pracovali z domova. Poté co jsme se přestěhovali do Portu 7, začali opět chodit do kanceláře a užívají si nespočet různých prostor, kde mohou strávit pracovní dobu,“ vysvětluje Herzmann.

Na otázku, zda si zaměstnanci Fidoo nezvykli na home office z doby pandemie, odpovídá Herzmann jasně. „Je tomu spíše naopak. Naši zaměstnanci si nové prostory užívají a mají zde veškerý komfort včetně kavárny, uzavřených místností s gaučem, televizí, dokonce tady máme i jógové studio,“ dodává.

Procházíme jednotlivými prostory a kancelářemi, nikde však na stolech či policích neleží štosy papírů či šanonů. Společnost se totiž stala téměř bezpapírovou. „Už v roce 2015 byla pojišťovna Direct první firmou svého druhu, která umožnila uzavření smlouvy bez jakéhokoli papíru. Dodnes to i ve Fidoo funguje tak, že pokud klient zaplatí, smlouva se tím automaticky uzavírá,“ objasňuje Herzmann bezpapírový chod firmy.

Bez dotací

Mohlo by se zdát, že se firmy snaží o udržitelné podnikání jen kvůli získání nejrůznějších „zelených“ dotací. To ale není případ Direct Family. „My žádné dotace nečerpáme. O udržitelné podnikání se snažíme proto, abychom k životnímu prostředí a planetě obecně přistupovali zodpovědně a s respektem. Pomocí certifikací pak můžeme snadno dokázat, že podnikáme opravdu udržitelně,“ vysvětluje Herzmann.

Direct Family s přesunem do nové budovy výrazně snížila uhlíkovou stopu na zaměstnance. Ve starých kancelářích to bylo 0,24 tuny CO2 na osobu za rok. V nových kancelářích se odhaduje 0,13 tuny CO2 na osobu za rok. Výrazné snížení je mimo jiné dáno i tím, že nové kanceláře využívají zelenou elektřinu od ČEZ ESCO. Prostory jsou rovněž energeticky úspornější díky nové vzduchotechnice, topení, ale i osvětlení a podobně.

Apolena Weissová za tvůrce interiérů CAPEXUS upozorňuje i na dilema v případě výběru materiálů na nábytek a veškeré vybavení budovy. „Mnozí by si řekli – když udržitelná budova, tak rovnou korkové podlahy. My ale musíme přemýšlet opravdu udržitelně, takže nesmíme opomíjet ani aspekt trvanlivosti materiálů,“ upozorňuje Weissová s tím, že korková podlaha do kancelářských prostor určitě není udržitelnou volbou. „Během celého procesu budování jsme museli neustále balancovat mezi udržitelností a trvanlivostí,“ potvrzuje Herzmann.

Že Direct o udržitelnosti jen nemluví, ale aktivně se zasazuje i o společenskou odpovědnost, dokazuje například kavárna Mezi řádky, kterou si firma vybrala. Síť kaváren a bister Mezi řádky umožňuje lidem s hendikepem práci přímo v podniku. „Učíme tak celou firmu přijímat různé lidi takové, jací jsou. Učíme je, že hendikep neznamená být nutně na vozíku nebo nebýt schopen pracovat. Naši zaměstnanci si naopak váží našeho sociálního smýšlení, kdy jednoznačně ukazujeme, že chceme pomáhat ve všech oblastech,“ říká Herzmann.