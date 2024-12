Rodina Julius Meinl, známá svou dlouhou historií podnikání nejen v oblasti gurmánských potravin, ale také svými investičními aktivitami v zemích střední a východní Evropy, se pohybuje i ve světě prémiového ubytování s cílem nově definovat segment luxusních servisovaných rezidencí. Po více než dvou letech úspěšného fungování aparthotelu The Julius v Praze na Senovážném náměstí přišel čas osvědčený koncept rozšířit dál. Robert Kohn, člen dozorčí rady fondu kvalifikovaných investorů The Julius Fund, v rozhovoru pro e15 přiblížil plány fondu právě v kontextu expanze konceptu. Zároveň odpovídal na otázky týkající se konkurence v segmentu, udržitelnosti nebo ekonomické efektivity.

The Julius Fund, založený letos v září, nabízí kvalifikovaným investorům průměrný roční čistý výnos 8 až 10 procent a investuje nepřímo do společnosti Julius Meinl Living. Ta peníze používá na expanzi konceptu aparthotelů The Julius do klíčových evropských metropolí. Unikátní koncept rezidencí kombinuje komfort pětihvězdičkového hotelu a flexibilitu apartmánového ubytování. „Julius Meinl Living chce skrze značku The Julius klientům nabídnout to nejlepší z obou světů – luxusní design, špičkové služby a centrální polohu, ale také větší prostory, plně vybavené kuchyně a cenovou dostupnost,“ uvedl Kohn. Dokáže ale takový model dlouhodobě konkurovat zavedeným hráčům na trhu, jako jsou tradiční hotely či na druhé straně platformy typu Airbnb, které mají nižší provozní náklady?

Praha jako výchozí bod úspěchu

Vlajkový projekt na Senovážném náměstí v Praze je v provozu už dva a půl roku a překonal očekávání. Obsazenost apartmánů na úrovni okolo 75 procent výrazně přesahuje průměr běžných čtyř- a pětihvězdičkových hotelů a potvrzuje atraktivitu konceptu pro cestovatele. Na základě tohoto úspěchu se plánuje expanze například do Londýna, Paříže či Madridu. „Evropský trh servisovaných rezidencí je relativně málo rozvinutý. Například v Londýně chybí až 30 tisíc jednotek tohoto typu, což vytváří obrovský potenciál,“ vysvětluje Kohn. Přesto se nabízí otázka, zda koncept přizpůsobený specifickým podmínkám Prahy bude stejně úspěšný i v konkurenčnějších lokalitách, kde mohou být nároky na služby a ceny výrazně odlišné.

Hotel The Julius Prague v Praze|Booking.com

„Podle statistik, které mám k dispozici, tvoří naprostou většinu ubytovaných v The Julius cizinci – což jsou stejní hosté, kteří navštěvují i ostatní evropské metropole. Pokud jsou spokojení v Praze, což dokládají velmi kladnými recenzemi, lze očekávat, že budou se stejným konceptem spokojení i jinde,“ říká Kohn. Pro fond jsou kromě výsledků hotelu velmi důležité trendy spojené se segmentem hospitality jako celku. Ten už vyrovnal covidový pokles a nadále roste. Ale především, oblast aparthotelů, které se Julius Meinl Living věnuje, roste v rámci segmentu ještě rychleji.

Podle Kohna sítě jako Airbnb nepředstavují pro The Julius přímou konkurenci. The Julius totiž cílí na cestovatele, kteří sice chtějí mít svůj klid a „home out of home“, ale zároveň požadují služby, na které jsou zvyklí z pětihvězdičkových hotelů. „The Julius tyto služby pouze racionalizoval. Neboli nenabízíme, s trochou nadsázky, 250 jídel 24/7, ale připravujeme dvakrát denně luxusní menu o pěti položkách. A stejné je to s dalšími službami,“ vysvětluje Kohn.

Rodina Julius Meinl má hluboké vazby na české země. Zakladatel Julius Meinl I. pocházel z Kraslic v podhůří Krušných hor, vyučil se v Praze a podnikatelskou dráhu zahájil ve Vídni. I přes mezinárodní expanzi si rodina udržela silné spojení s Českem, to dokládá i aktuální zaměření na pražský trh.

„Oblast Čech byla pro rodinu důležitá v každé generaci, například za první republiky provozovala na území Československa více než stovku obchodů se smíšeným zbožím, po revoluci v roce 1989 zase byla jedním z prvních hráčů, kteří do Československa přišli se sítí supermarketů. Co na rodině ale vnímám jako nejzajímavější, je skutečnost, že vždy ve svém byznyse přicházela se zásadními inovacemi – ať to byl systém průmyslového pražení zrn kávy v devatenáctém století, zavedení katalogového prodeje na začátku dvacátého století, koncept moderních supermarketů s věrnostními programy na konci dvacátého století nebo nyní unikátní spojení pětihvězdičkových hotelů a apartmánů v jednom,“ vysvětluje Kohn. A po ověření každého byznys modelu pak vedly další kroky rodiny dál do Evropy. Stejné to má být i s aparthotely The Julius.

Budoucnost a strategie růstu

Ačkoliv fondů kvalifikovaných investorů jsou dnes v Česku stovky a jejich popularita stále roste, je The Julius Fund v mnohém odlišný. „Náš fond kvalifikovaných investorů investuje výhradně do akcií a dluhopisů společnosti Julius Meinl Living. Ta nabízí kombinaci tří typů výnosů – zaprvé zhodnocení investic v rámci rekonstrukcí, protože společnost přetváří starší budovy na luxusní rezidence; zadruhé dlouhodobě rostoucí výnosy z ubytování, protože společnost rezidence provozuje, a zatřetí zhodnocování nemovitostí v čase, protože společnost budovy dlouhodobě vlastní. To je na českém trhu unikátní a málokterý fond kvalifikovaných investorů tuto kombinaci nabízí,“ říká Kohn.

Hotel The Julius Prague v Praze|Booking.com

Hlavním cílem fondu je získat od investorů zhruba 500 milionů korun ročně, a umožnit tak společnosti Julius Meinl Living růst o jednu až dvě nemovitosti každý rok. Julius Meinl Living už je přítomná v Praze a Budapešti, letos koupila objekt v Bukurešti a výhledově má ambici vybudovat a provozovat pod značkou The Julius zhruba patnáct aparthotelů v patnácti evropských metropolích. „Toto tempo by mělo našim investorům doručit plánovaný výnos, kde si společnost vytyčila cíl na úrovni osmi až deseti procent, a současně se nepřímo stát součástí něčeho, co je již více než 160 let synonymem těch nejkvalitnějších produktů a služeb,“ uzavírá Kohn.