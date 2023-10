Nesoběstačnost je pro Čechy strašák, se kterým mohou pomoci pojišťovny | e15.cz

Stárnoucí populace, nedostatek kapacit v sociálních službách a odkázání na péči rodiny. To jsou faktory, které v Češích vyvolávají obavy ze stáří a nesoběstačnosti. Říká to aktuální průzkum České asociace pojišťoven. Řešením je podle ekonomů i expertů vícezdrojové financování.

Doma bez pomoci a šance se o sebe ve stáří postarat. Takového scénáře se podle podle průzkumu České asociace pojišťoven bojí přes 70 % Čechů. Obávají se, že budou na obtíž blízkým i finančních problémů. Česká populace totiž stárne a spolu s tím stoupá počet osob v některém stupni nesoběstačnosti. „Do roku 2060 se z dnešních přibližně 360 tisíc těchto osob dostaneme na více než milion,“ vysvětlil Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. „Stále častěji vídáme v našem okolí a rodinách, jak obtížné je nesoběstačným lidem ze starší generace zajistit dostupnou a důstojnou péči. Chybí lůžkové kapacity, prostředky i pečovatelé v rámci terénních služeb,“ doplnil.

O nesoběstačné se stará rodina

„V systému sociálních služeb je již dnes podle odhadů převis poptávky nad nabídkou 20–40 %. Chybí tak desetitisíce míst,“ doplňuje Petr Jedlička, pojistný analytik České asociace pojišťoven. Právě nedostatek kapacit žene nesoběstačné do domácí péče. Ta přitom není otázkou jen několika málo rodin. Podle projektu Neviditelní o své blízké pečuje až milion lidí a to podle odhadů 37 hodin týdně. Propočty ČAP říkají, že by za 15 let mohla být vázána péčí o nesoběstačné rodinné příslušníky odhadem 3 % práceschopného obyvatelstva.

Řešením je pojištění

Řešením je podle expertů vícezdrojové financování. „Vstup soukromých prostředků pomůže všem, mimo jiné tím, že to odstraní riziko klientelismu u zařízení zřizovaných veřejným sektorem. Nové peníze přinesou nové kapacity, tím pádem se nebude větší počet lidí přetahovat o kapacity stávající,“ uvedl nedávno v komentáři pro e15 ekonom Aleš Rod.

Tím, kdo soukromé prostředky nabízí, jsou pojišťovny formou specializovaného pojištění. Plnění by mohl klient použít k jakémukoliv účelu, typicky pro doplatky za sociální služby, ať už terénní, či pobytové, nebo třeba pro ulevení pečujícím z řad rodinných příslušníků.

Stát chystá podporu

Do problematiky se vkládá nyní i legislativa a v poslanecké sněmovně leží návrh na daňové zvýhodnění pojištění dlouhodobé péče. Experti přitom doufají, že zavedení tohoto zvýhodnění by přineslo lepší mzdy v sektoru sociálních služeb a celkově ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.