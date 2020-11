Pandemie koronaviru zdůraznila potenciál kryptoměn, soudí Holler z FinTech holdingu | E15.cz

V teenagerském věku Václava Hollera uchvátil svět počítačových technologií a předznamenal jeho budoucí profesní směřování. Po několika letech znalosti z programování začal aplikovat do oblasti analýzy investičních aktivit a založení první firmy na sebe nenechalo dlouho čekat. Dnes stojí rodák z Hradce Králové v čele nového investičního FinTech holdingu, který se věnuje jedné z nejpokročilejších finančních disciplín - správě a investicím do kryptoměn, ale také vývoji inteligentních technologických řešení, která kryptoměny zpřístupňují široké veřejnosti. "Kryptoinvestice nejsou omezené pouze na kryptoměny jako takové, technologie blockchainu umožňuje vznik různých variací – ať už hovoříme o tokenech či smart kontraktech. To se velmi podobá obchodování s akciemi," říká Holler.

Investicemi do kryptoměn se zabýváte již několik let. V září jste vstoupili na trh s novou společností Cryfin. Co vás vedlo k založení nové společnosti?

Nebylo to tak úplně založení nové společnosti, šlo o rebranding. Chceme naplnit ambici stát se evropským hráčem. Cryfin totiž vystihuje podstatu toho, čím se zabýváme – propojení kryptosvěta se světem financí, jak ho dnes známe. Protože značka míří do Evropy, potažmo do světa, vyvíjíme nové technologie a nové produkty. Po důkladném uvážení jsme se rozhodli zredukovat činnosti, které přímo nesouvisely s naplněním naší mezinárodní vize. Potřebovali jsme proto novou značku, která by lépe dokázala vystihnout směřování společnosti. Cryfin je FinTech holding, došlo k akvizici technologických společností a produktů, které pod novým logem vytváří logický celek technologií, které využíváme.

V čem tedy spočívá výhoda investic do kryptoměn oproti ostatním investičním nástrojům?

Kryptoinvestice nejsou omezené pouze na kryptoměny jako takové, technologie blockchainu umožňuje vznik různých variací – ať už hovoříme o tokenech či smart kontraktech atd. Ve finále se paradoxně právě toto podobá nejvíce akciovým trhům. Každá kryptoměna má za sebou nějaký byznys plán, nějaké technologické zázemí. Bitcoin je platební nástroj, zatímco ethereum je smart kontrakt, na kterém lze postavit různé další měny. Rozdíl mezi akciovým a kryptoměnovým trhem je to, že díky blockchainu jsme schopni monitorovat a vidět veškeré transakce uzavřené po celém světě, ať už jdou z peněženek nebo na obchodní účty. Oproti tomu při obchodování na akciové burze žádné transakce nevidíte – viditelná je pouze hodnota akcií. Avšak jak hodnota akcií, tak kryptoměny jsou dány nabídkou a poptávkou a rostou v závislosti na výši investice, kterou do nich investoři vložili. Pokud akcie padají, znamená to, že investoři vybírají prostředky ze svých investičních účtů. To samé se děje s kryptoměnami – pokud jejich hodnota padá, investoři vybírají prostředky ze svých kryptoměnových peněženek. Úplná transparentnost kryptoměn je důvod, proč jsme se rozhodli strategii společnosti směrovat výhradně na kryptoměny. Je velkým paradoxem, že se v souvislosti s kryptoměnami často hovoří o anonymizaci, ale opak je pravdou. Díky blockchainu vidíme vše, co potřebujeme k tomu, abychom řádně zohlednili risk management a vyvarovali se negativ spojených s velkými výkyvy.

Co u vás potenciální investoři mohou nalézt?

Řekl bych, že u nás investoři naleznou možnost účastnit se příležitosti století, kterou investování do kryptoměn představuje. Skrze naše produkty a služby jim umožníme vlastně do světa kryptoinvestic vstoupit, a to bezpečně, v jistých ohledech také regulovaně a samozřejmě za dozoru našich profesionálů a podpory našich systémů, které dlouhodobě vyvíjíme. Zároveň jsme uvedli Cryfin Boost - produkt pro retailový trh, který umožňuje investice malých částek i pravidelné úložky, v podstatě takové spoření do budoucnosti. Kryptoměny představují velké příležitosti díky vysoké volatilitě, ale zároveň jejich cena dlouhodobě roste. Naše analytika říká, že při pravidelné měsíční investici tisíc korun do bitcoinu, započaté v roce 2015, by zhodnocení do konce roku 2019 činilo 12 %. Klienti si navíc mohou stáhnout naše aplikace CryptoMood či WhaleTrace, které jim umožní se v oblasti kryptoinvestic dále vzdělávat. V analýze trhu jsme dnes tak daleko, že in-house vyvíjíme vlastní technologie a aplikace, umožňujeme nové postupy, které nabízíme trhu. Vlastně tak ukazujeme část našeho know-how. Kryptoinvestice lze dlouhodobě považovat za jeden z mezinárodních trendů a troufám si říci, že dříve nebo později se tento trend bude týkat stále širšího spektra investorů.

V čem se Cryfin produkty liší od ostatních investičních produktů?

Protože jsme finanční FinTech holding, vyzvedl bych především unikátnost a komplexitu řešení, která klientům nabízíme. Jsme první společnost v oblasti investic do kryptoměn, která prošla finančním auditem. A naše know-how, které investorům nabízíme, je přidaná hodnota, skrze kterou významně zhodnocujeme kryptoměnová aktiva, nejsme pouze směnárna. Zásadní rozdíl je také v tom, že se snažíme jít striktně regulovanou cestou - nevytváříme žádné black boxy a navíc nepoužíváme žádné pákové obchodování.

Zmiňoval jste technologické pozadí Cryfinu. Jakou roli hrají při investování do kryptoměn technologie?

Vše se točí okolo již zmiňované transparentnosti. Říká se, že blockchain je technologií pravdy. Díky transparentnosti jsme schopni napojovat různé přístupy, různá technologická řešení. Pod tato řešení právě spadá naše aplikace CryptoMood, která dokáže měřit sentiment na trhu, čte data z více než 50 tisíc zdrojů na celém internetu po celém světě. Ať už jde o zprávy, reakce na ně nebo komentáře na sociálních sítích. Aplikace vyhodnotí, zda je trh v negativním, či pozitivním rozpoložení a my posléze zkoumáme korelace s daným sentimentem skrze aplikaci WhaleTrace. Ta trasuje všechny toky na blockchainu. V praxi to vypadá tak, že když se například před několika lety Donald Trump či Bill Gates veřejně vymezili proti bitcoinu, ukázalo se, jak silně dokázaly fundamentální zprávy manipulovat trh. V důsledku jejich vystoupení vznikla na trhu panika, investoři začali odprodávat své pozice a utíkali od bitcoinu k regulovaným měnám. A pro nás toto představovalo veliký impuls - museli jsme všechny tyto zprávy reflektovat - jaké vlivy způsobují změny v chování investorů, proč cena bitcoinu začala padat. Proto jsme vytvořili CryptoMood, který monitoruje tyto události za nás a dokáže agregovat pouze důležité zprávy, které jsou ve skutečné korelaci s trhem. Chrání naše klienty před fake news a toxickými zprávami, které kolují po celém světě.

I méně erudovaným investorům je známo, že jedním z největších rizik investic do kryptoměn je jejich vysoká volatilita.

Nevěříme na rychlé zbohatnutí, ale na nadstandardní zisky. A s tím je spojená transparentnost. S majetkem investorů mohou nakládat velké hedgeové fondy, banky či korporace, ale je s tím spojena řada nákladů. My však věříme, že skrze investice do kryptoměn mohou být tyto výnosy ve skutečnosti ještě vyšší. Co se týče volatility, všimněte si, že v počátcích pandemie měly daleko větší volatilitu akcie, jejich ceny začaly rapidně padat, stejně tak jako zhodnocení hedgeových fondů a jejich portfolia. Zažívali jsme největší výběry v historii hedgeových fondů. Bylo to poprvé, co jsme čelili takovému odlivu kapitálu. Naopak kryptoměny, byť se zdají volatilní, zažívaly největší příliv nového kapitálu a nových uživatelů. Tento paradox potvrzuje globální tezi o tom, že s příchozími krizemi se volatilita bitcoinu stabilizuje. Nicméně díky našim sofistikovaným přístupům a technologiím jsme schopni z volatility bitcoinu těžit a účastnit se příležitostí, kterými nadstandardně zhodnocujeme naše portfolio.

Mluvíme-li však o kryptoměnách, nejedná se pouze o bitcoin.

Kryptoměn existuje okolo 6 000, portfolio je skutečně široké. Prostřednictvím Cryfin Boost klientům napřímo nabízíme pouze bitcoin a co se týče naší investiční strategie, je možné obchodování s 21 různými kryptoměnami, které jsme sami vybrali. Výběr samotný je náročný proces – řešíme relevantnost produktu, kdo za ním stojí, řešíme kapitalizaci produktu, dlouhodobý fundament dané kryptoměny. Mohu prozradit například naše zaměření na obchodování s ethereem, litecoinem, ale také cardano či waif. A také malé ICOs s vysokým zhodnocením, které však kvůli risk managementu mohou využívat pouze málo kapitálu. Rozložením risk managementu minimalizujeme riziko propadu daných kryptoměn.

Jak se díváte na problematiku investic do kryptoměn v ČR. Jsou čeští investoři spíše konzervativní? Lze v souvislosti s jejich investičním chováním vysledovat nějaké tendence?

Češi jsou světovou dvojkou v jedné věci – a to, že neinvestujeme. Podle statistik hedgeových fondů jsme druhá nejskeptičtější země na světě v investování svých prostředků. I ti klienti, se kterými jsme měli možnost diskutovat a měli s kryptoměnou nějakou zkušenost, byli vesměs skeptičtí – zvolili špatnou investiční kryptoměnu či burzu, nepodařilo se jim do burzy přihlásit… v globálu bych tedy řekl, že Češi se investic do kryptoměn spíše bojí. Tyto obavy ale pramení spíše z nedostatečné znalosti problematiky, nikoli z neochoty investovat. Když jsme spouštěli Cryfin Boost, vůbec jsme nečekali, že o produkt bude takový zájem. Ověřili jsme si, že pokud klienti mají někoho, kdo se jim o kryptoportfolio stará, strach z investic opadá. Vědí, že mají profesionálního poradce, který jejich portfolio pravidelně spravuje, zabezpečuje a ví, že postupuje při správě transparentně - to znamená, že ho zajímá legislativa. Klienti na toto slyší a drtivá většina těch našich jsou investoři ve středním či zralejším věku.

Jak vnímáte budoucnost investování do kryptoměn, především v kontextu aktuální koronavirové pandemie?

Vývojem nových blockchainových a kryptoměnových technologií se dnes nezabývají pouze fanoušci. V momentě, kdy přijdou na řadu regulatoriky a správná politika, tak se o tyto technologie začnou naplno zajímat i velké instituce. Potenciál kryptoměn bude jenom růst. Nevíme sice, jaká bude cena bitcoinu, ale s naprostou jistotou můžu říct, že kryptoměna a blockchain jsou naší budoucností. Čím dál více institucí i korporací se jí zabývá, implementují kryptoměnové technologie do svých řešení. Příležitosti se nám budou teprve odhalovat, vznikají nové možnosti investování i nové regulované burzy, které tento produkt nabízí. A takto se brána příležitostí otevírá stále více i široké veřejnosti. Pandemie je toho dokonalým důkazem. Bylo běžné, že se v krizové situaci běžně platilo kartou, hotovost nebyla preferovaným způsobem placení. Čína dokonce zakázala vývoz hotovosti, protože hotovostí se přenáší covid. A to jsou přesně ty malé impulzy, které už nyní pociťujeme v reálném životě. A my za hranice těchto drobných impulsů poměrně přesně vidíme.