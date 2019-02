Podnikové služby zaměstnávají již 100 tisíc lidí a 4000 „robotů“ | E15.cz

Údaje vyplývají z průzkumu asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele sdílených podnikových služeb na českém trhu.

„Nejdůležitější skutečností, která z našeho letošního průzkumu vyplynula, je rostoucí vyspělost center, která jim umožňuje soustředit se na služby s vyšší přidanou hodnotou. Celkem 83 % center vloni zvýšilo kvalitu poskytovaných procesů, ať už s ohledem na vyšší efektivitu či lepší zákaznickou zkušenost,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Centra se také pomalu odklánějí od ryze transakčních činností, k nimž patří například jednoduché účtování faktur, které je možné automatizovat anebo realizovat v levnějších destinacích, neboť nevyžadují žádné pokročilé znalosti či schopnost hovořit cizími jazyky. Naopak se zaměřují na odborné služby, jako je například projektový management, služby týkající se zavádění automatizace či optimalizace podnikových procesů, výzkum či vývoj.“

4000 robotizovaných pracovních míst

Hlavním motorem růstu oboru je masivní adopce moderních technologií, zejména robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence. „Technologie mění poskytované služby, přispívají k zániku celé řady původních profesí, a naopak ke vzniku profesí nových, vyžadujících jiné vzdělání a schopnosti,“ říká Jonathan Appleton.

Softwaroví roboti již v oboru podnikových služeb odvádějí práci 4 000 zaměstnanců na plný úvazek, což odpovídá 4 % celkové pracovní síly českých center a ve srovnání s loňským rokem představuje téměř dvojnásobek. Dvojnásobný růst lze očekávat i v příštím roce. Dnes v jednom centru v průměru funguje 14 „robotů“, přičemž automatizováno je v průměru 29 % procesů zpracovávaných v centrech služeb. Programování a nasazování robotické automatizace se v oboru věnuje 1200 expertů.

Nové pozice, nové dovednosti

Rostoucí orientace oboru na IT stejně jako automatizační projekty napříč centry způsobily zvýšenou poptávku po IT specialistech a odbornících nového typu. V tuto chvíli jde nejčastěji o specialisty na RPA či AI, do budoucna však budou mezi nejžádanější pozice patřit datoví vědci a analytici, experti na digitální transformaci, správci sociálních médií a digitálního obsahu a specialisté na zákaznickou zkušenost (návrháři, testeři, manažeři…). Podle loňské studie Future of Jobs, kterou vydalo World Economic Forum, bude z tohoto důvodu do roku 2022 potřebovat 54 % zaměstnanců center podnikových služeb získat v podstatné míře nové vědomosti a schopnosti. Společnosti se proto budou muset ještě více zaměřit na rozvoj znalostí a dovedností svých zaměstnanců.

Vzdělávání prioritou

Nutnost investic do vzdělávání si uvědomují i česká centra podnikových služeb, 60 % z nich dnes u svých zaměstnanců vnímá nedostatek dovedností v oblasti technologií souvisejících s automatizací. „Firmy z oboru podnikových služeb proto intenzivně spolupracují s univerzitami a zároveň investují do firemního vzdělávání. V průměru poskytují svým lidem školení v rozsahu 43 hodin ročně, což je podle posledních údajů ČSÚ téměř čtyřnásobek celorepublikového průměru,“ vysvětluje Jonathan Appleton. V rámci firemního vzdělávání se firmy zaměřují také na obor, ve kterém zaměstnanci působí (například vzdělávání ACCA, CIMA či CFA pro obor financí, nebo CISA, ITIL pro obor IT), dále na jazykové kurzy, analytické myšlení, komunikační dovednosti, time management, projektový management a leadership.