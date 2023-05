Scott.Weber Workspace otevře v Praze už třináctou lokalitu s flexibilními kancelářemi | e15.cz

Nová lokalita se nachází v budově Dock In Five rozsáhlého komplexu společnosti Crestyl.

Scott.Weber v Docku poskytne množství relaxačních zón v duchu wellbeingu pro zajištění fyzického a duševního zdraví, pohody, a tím celkové spokojenosti pracovníků. Pro klienty nabídne i bistro se šéfkuchařem, který bude používat čerstvé suroviny přímo ze střešní terasy se zahradou. V Docku je také využíván koncept modulárních eventových prostor.

Nová lokalita se nachází v budově Dock In Five rozsáhlého komplexu společnosti Crestyl. Dock ústí z metra Palmovka na běžecké a cyklistické trasy vedoucí z Libně přes Holešovice, Tróju až do Stromovky. „Dock jsme vybrali díky jednomu z nejlepších umístění v Praze. Hned vedle Vltavy, blízko přírody, a přitom na křižovatce MHD a pár minut do centra. Lokalita Dock je plná života a je zde mimořádně bohatá občanská vybavenost, která není jen o restauracích a kavárnách, ale také fitness centrech a jiných praktických podnicích, jako je pražírna, čistírna a další,“ říká Adam Zvada, CEO a zakladatel Scott.Weber Workspace.

Wellbeing, dostatek světla i rostlin prokazatelně zvyšují produktivitu

Interiéry Scott.Weber jsou vyvinuté a designované v souladu s nejpřísnější certifikaci Well. Ta se zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí kancelářských prostor, aby se zvyšovala spokojenost a produktivita zaměstnanců. Mezi posuzovanými aspekty je například kvalita vzduchu, vody, množství světla, přírodních rostlin a také prostředí pro fyzický i duševní wellbeing.

Dock splňuje také náročnou certifikaci Leed Gold pro udržitelnost budov. Je to potvrzení, že budovy jsou navrženy s ohledem na energetickou efektivnost, ekologickou šetrnost a kvalitu vnitřního prostředí. „Když vybíráme budoucí prostory, tak už zdaleka neplatí ta jedna známá proměnná ‘lokalita, lokalita, lokalita‘. Dnes musíme posuzovat také kvalitu budovy a vnitřních prostor a hlavně občanskou vybavenost v budově a nejbližším okolí. Jsme v ‘áčkových‘ budovách, které splňují ta nejpřísnější kritéria v oblasti udržitelnosti, dopadu na životní prostředí a kvality pracovního prostoru pro zaměstnance. To dnes hraje prim. A v případě komplexu Dock je i skvělá vybavenost, co se týče restaurací, kaváren, fitness, obchodů a dalších služeb denní potřeby,“ vysvětluje Adam Zvada.

Zaměstnanci potřebují více neformální místnosti pro spolupráci a koncentraci

Požadavky a nároky firem a jejich pracovníků se mění stále větší rychlostí. „To, co se považovalo ještě vloni za optimální, dnes je už nedostačující. Příkladem je třeba počet call boxů, focus rooms a dalších prostorů, kde mají lidé soukromí například na hovory a one-to-one meetingy,“ říká Ivana Ludvíková, Head of Design ve Scott.Weber Workspace. I z toho důvodu budou mít firmy v lokalitě Dock k dispozici 10 zasedacích místností s kapacitou až 20 osob. K tomu přibude dalších 10 místností na online cally a rychlé porady nebo třeba prostor na klidnou soustředěnou práci či brainstormingy.

Stejně tak rostou požadavky na zapojovaní zaměstnanců do společenského života. „Mezi naše hodnoty patří i angažovanost a propojenost. Pro naše klienty organizujeme odborné eventy i zábavné akce, kde se mohou firmy odprezentovat, seznámit nebo se lidé mohou různě odreagovat. Díky propojenosti už u nás vznikly i mediálně zajímavé nápady a příležitosti. Nejen to vede k celkové spokojenosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,“ doplňuje Adam Zvada.

Přes 5 000 kancelářských míst po celé Praze

Scott.Weber poskytuje na 13 lokalitách více než 5 000 kancelářských míst na celkové ploše přes 40 000 m2. V současné době to odpovídá přibližně více než třetině pražského trhu privátních flexibilních kanceláří a coworkingů. S novou lokalitou Dock, která se otevře 1. ledna 2024, tak dále upevňuje svoji pozici největšího poskytovatele a směřuje ke svému cíli mít 50procentní podíl na trhu.