Stavebnictví se sune do digitální éry liknavěji než jiné obory. | E15.cz

Data se stávají krví ekonomiky. Developeři se bez jejich analýzy neobejdou při prodeji, správci zase při péči o nemovitosti. Tradiční obor ekonomiky je přesto v digitalizaci spíše pozadu a krystalickým příkladem je to, jak funguje povolování staveb.

České stavebnictví zaostává v digitalizaci. Předčily ho už i obory, které se ještě před zhruba dvaceti lety obešly bez počítačů. Velký posun ale přinesla pandemie koronaviru, která kvůli nutnosti omezit osobní kontakty přesunula mnohem větší část ekonomických aktivit do online prostředí. Bez dat a jejich analýzy se už dnes neobejdou developeři, digitalizaci bude čím dál více vyžadovat správa nemovitostí, protože nemovitosti se stávají složitými technologickými organismy. Nevyhnutelný bude přechod do 21. století také ve stavební byrokracii. Vyplývá to z vyjádření účastníků Real Estate Fora 2022, které pořádala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS v brněnském hotelu Passage.

„Covid nastartoval digitalizaci a ten pokrok už nikdy nikdo nezastaví,“ prohlásil partner a generální ředitel společnosti Siebert & Talaš Petr Vašina. Smyslem digitalizace a automatizace je podle něj dosáhnout maximální efektivity a odbourat procesy, které se dělají mnohonásobně. „Než se s developerem shodneme na základních obrysech urbanistického celku, jsou to tisíce hodin optimalizačních řešení,“ přiblížil Vašina, kde může technologický pokrok pomoci.

Real Estate Forum 2022 pořádala advokátní kancelář HAVEL PARTNERS v brnenskem hotelu Passage Autor: HAVEL & PARTNERS

Jak moc je stavebnictví v digitalizaci pozadu, ilustruje příklad ze světa povolování staveb. Jen dokumentace k jedné z částí pražského okruhu představuje podle Vašiny zhruba dva metry papírů na výšku. Tento stoh je pak třeba rozeslat na více než sto dotčených orgánů. Digitálně to z vícero důvodů nelze. Jedním z nich je to, že úřady s digitální verzí nejsou schopny pracovat. S kompletní digitalizací stavebního řízení nicméně počítá nový stavební zákon a ministerstvo pro místní rozvoj jej plánuje spustit od roku 2024.

Tlak na efektivitu a úspornost vidí jako hnací motor digitalizace i Marcel Soural, jediný akcionář a předseda představenstva investiční skupiny Trigema. „Data jsou krev této společnosti a development je bez nich prakticky nemožný,“ uvedl.

Ani tradiční obor jako stavebnictví se tak dnes neobejde bez startupů, které ho posouvají do digitální éry. Každý developer má dnes například svého experta, který tvoří analýzy trhu. Jenže člověk tím stráví týden a na konci má už zastaralé údaje. „Náš startup Flat Zone je schopen denně mít čerstvá data napříč projekty v Česku i na Slovensku,“ řekl Soural. Development je přitom podle něj v současnosti mnohem těžší. Zatímco dříve datová analýza trhu sloužila k maximalizaci zisků, nyní je nezbytná k tomu, aby byl developer schopen vůbec prodávat. „Trh se mění, ale data zůstávají a jsou stále cennější,“ dodal Marcel Soural.

Digitalizace bude ovšem stále důležitější nejen při výstavbě, ale i při následné správě nemovitostí. Ty jsou dnes plné technologií, jejichž řízení usnadňují aplikace, takže budovu lze kontrolovat například jednoduše z mobilu.

Nezbytností ale bude i digitalizace správy v širším smyslu, jak ji provádějí společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytová družstva. Jen SVJ je dnes v Česku 70 tisíc. „Nákup nemovitosti je pouze začátek, ale pak vlastníky čeká spousta povinností. U rodinných domů s tím lidé počítají, u bytu v bytovém domě často nikoliv,“ uvedla jednatelka online portálu sousedé.cz Zlata Botero Vašková.

Vznik společenství vlastníků je přitom povinný ze zákona. Vést toto společenství znamená pročítat a znát nepřeberně vyhlášek a zákonů, vést nejrůznější dokumentaci a mít ji v pořádku historicky, což není triviální úloha, protože dům se staví na desítky let. V tom všem mohou pomoci digitální technologie. „Výstavba je v jejich zavádění pořád ještě v předstihu před správou,“ podotkla Botero Vašková. I tady podle ní ale pomohl covid a zejména u starších lidí mnohdy odstranil strach z digitálního světa. Rozšiřuje se tak paleta digitálních služeb, kterou vlastníci poptávají. Dnes se například mohou pomocí aplikací na dálku zúčastnit jednání SVJ a zájem o takovou možnost sílí.

Lidé už ale ani leckdy neváhají pořídit si byt po internetu. „Máme dnes klienty, kteří u nás kupují online třeba ze Spojených států, protože už nás znají,“ zmínil Soural z Trigemy. Nedá se ale očekávat, že by se nemovitosti standardně prodávaly v e-shopech. „V realitním byznysu platí, že to vždycky musíte vidět, bez toho to rozhodnutí nelze udělat. Ale digitalizace k němu rozhodně urychluje cestu, protože umí dodat spoustu přehledných a jasně strukturovaných informací,“ podotkl Martin Skalický z Progresus Invest Holdingu, který mimo jiné vlastní firmu RD Rýmařov.

Zároveň zdůraznil, že při dnešním velmi rychlém technologickém rozvoji nejde jen o data a digitalizaci, ale také o nastavení myšlení. Startupového ducha přitom mohou mít i velké firmy. „Progresus je největší startup, jaký znám,“ řekl Skalický.

Význam startupového myšlení zdůraznil i generální ředitel stavebního holdingu Thierra Václav Stehno. Ve stavebnictví může být jeho projevem dravost a chuť měnit zaběhnuté pořádky, vždy je ale třeba disponovat zároveň zkušeností. „Klasický čistý startup asi přímo ve stavebnictví existovat nemůže,“ doplnil Stehno.