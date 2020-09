Stravovací paušál jsou další peníze zahraničním obchodním řetězcům, říká restauratér | E15.cz

Jako jeden z více než dvou tisíc restauratérů jste podpořil výzvu proti stravovacímu paušálu. Proč?

Protože může ohrozit stravovací byznys, který teď už tak dostal největší ránu za posledních zhruba 30 let. Nevěřím, že lidé, kteří doposud nečerpali žádnou podporu na stravování, dostanou paušál a najednou začnou chodit do restaurací. Naopak, pokud firmy budou přecházet ze stravenek na hotové peníze, byznys to oslabí. Protože většina lidí potřebuje nasměrovat: Tady je stravenka, jdi do restaurace. Tady poukázka na fitko, jdi do fitka…

Jsou pro vás tržby ze stravenek tolik důležité?

Samozřejmě, každá dodatečná tržba je pro chod restaurace důležitá. Vidím, jak lidé na konci měsíce, když už stravenky nemají, chodí na obědy méně. Mnozí kolegové z branže jsou na tržbách ze stravenek během oběda existenčně závislí. Jsem přesvědčen, že bez stravenek budou lidé chodit na obědy méně.

Ale především mám pocit, jako by vládní garnitura dlouhodobě usilovala o likvidaci malých a středních firem a podnikatelů. Podívejte se, jak na covidu vydělali mnozí výrobci a dodavatelé levnějších potravin či potravinových náhražek. Slýchám, že v dubnu měli splněné cíle na celý rok. Protože restaurace od nich neberou, ale obchody ano. Restaurace byly zavřené, tak lidé víc nakupovali v obchodech. A když konečně otevřely, má přijít další rána v podobě paušálu.

Podle vás na tom vydělají obchodní řetězce?

Už v době zavření restaurací jsme viděli, jak lidé nakupují levné potraviny v obchodních řetězcích. Jsou to právě zahraniční řetězce, kdo na koronakrizi vydělal. A vláda teď asi chce, aby na úkor českých restaurací vydělaly znovu. Místo cílené podpory kvalitního stravování nasměrují paušálem lidi k nákupům v supermarketech. Proč stát posílá peníze od českých restaurací zahraničním obchodním řetězcům, to nejde pochopit. Přitom jde o desítky miliard. Pro restaurace bude paušál další rána do zad.

Vidíte nějaké kompromisní řešení?

Osobně by se mi líbil přechod na stravenkové karty. To už se dnes děje, usnadňuje to práci a odpovídá to ekonomice 21. století. Ale stravovací paušál, to je poškození celého sektoru.

Co by teď restauracím, po více než dvouměsíčním uzavření provozu, nejvíc pomohlo?

Aby nás vláda nechala žít. Každé podnikání potřebuje stabilitu. Vezměte si, co všechno postihlo gastro provozy za posledních pár let. Zákaz kouření, EET, kontrolní hlášení, zvyšování minimální mzdy… To už není ani každý rok, ale pomalu každý měsíc nějaká změna. Pořád slyšíme, že stát podporuje zaměstnance a řeší výběr daní. Ale jak podporuje zaměstnavatele? Ta pracovní místa musí přece někdo vytvořit. Někdy už mám pocit, že v tom hraje roli závist vůči restauracím. Asi proto, že za totáče se hospodští měli dobře.