Strojírenský veletrh v Brně se zaměří na efektivní a udržitelný průmysl | e15.cz

Orientace na udržitelnost se nevyhýbá ani tak tradičnímu odvětví, jakým je strojírenství. Proto se letošní Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně ponese v duchu efektivity a právě udržitelnosti průmyslu. K největším lákadlům by měla patřit expozice Digitální továrna 2.0.

O 30 procent vyšší efektivnost

Podle organizátorů by měly přístupy, které bude Digitální továrna 2.0 prezentovat, zajistit zvýšení efektivity v podniku až o 30 procent. Může jít třeba o organizaci výroby, hledání příčin chybovosti nebo o optimální plánování. Součástí expozice budou nejen prezentace případových studií, ale i na ně navazující diskuze. „Druhé pódium pro navazující diskuze bude v letošním roce k dispozici vůbec poprvé,“ říká Michal Svoboda, vedoucí marketingu a komunikace MSV.

Vedle 5G sítí se projekt zaměří také na management energií, udržitelnost průmyslu nebo právě na efektivní aplikaci umělé inteligence. Jejím partnerem je akademicko-průmyslová platforma Národní centrum průmyslu 4.0.

Přitáhněte studenty

Český průmysl se potýká s řadou problémů, mezi něž patří i nedostatek kvalifikované síly. O studium technických oborů je relativně malý zájem, a to i přesto že o jejich absolventy se firmy perou.

I proto je jeden z doprovodných programů pod názvem „IndusTRY: Zkus to s průmyslem“ zaměřen na mladé lidi. „Technologická gramotnost je projekt, který si klade za cíl edukovat mladistvé v oboru moderních technologií. Projekt umožňuje nahlédnout pod pokličku těch, které se používají na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a ve Škodě Auto. Ukazuje jejich použití v praxi a zároveň odhaluje studentům jejich možnou budoucnost,“ vysvětluje duchovní otec projektu Tadeáš Salaba.

Přednášky jsou přístupné i v modifikaci pro základní a střední školy. Samotný projekt se pak o popularizaci témat zasazuje celoročně. Jen v letošním roce jeho ambasadoři takto navštívili 225 škol, což odpovídá zhruba 450 přednáškám a 12 tisícům oslovených studentů.

„Doba rozmachu digitalizace, automatizace a robotizace značně mění nejen požadavky, ale i výslednou profesi v průmyslu. Troufám si říct, že práce v moderní průmyslové firmě je jedna z nejzajímavějších věcí, kterou mohou dnešní mladí lidé chtít dělat. Nejeden průzkum tvrdí, že většina dnešních studentů bude pracovat na pozicích, které dnes ještě možná nebyly ani vymyšleny,“ uvádí za organizátory akce výkonný ředitel společnosti Trade Media International Lukáš Smelík.

I podle Tomáš Salaby je vidět propad zájmu o techniku. „Doufáme, že máme šanci tuto křivku zastavit, protože nám to vychází z našich zpětnovazebních formulářů. Víme, že 50 procent studentů stále neví, co do budoucna studovat, a celkem jedenáct procent uvedlo, že jim naše přednáška změnila vnímání technologií jako takových, což je pro nás velmi dobrý výsledek,“ říká.

Přes tisíc firem ze 43 zemí

Celkově se letos na veletrhu představí přes 1250 firem ze 43 zemí. Tradičně nejsilněji zastoupeným oborem bude obrábění a tváření včetně nástrojů. Expozice připravují také firmy věnující se automatizaci, elektronice, průmyslovým robotům, měřicí technice, plastům, sváření, povrchovým úpravám, hydraulice nebo materiálům a komponentům.

„Díky svému širokému zaměření nabízí veletrh příležitost propojit odborníky v nejrůznějších oblastech. Vzniká tak jedinečná platforma pro sdílení zkušeností, podporu inovací a pro diskuzi o budoucím vývoji průmyslu,“ zdůrazňuje ředitel MSV Michalis Busios.

Oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu otevřou také Čína, Francie, Indie, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Tchaj-wan nebo Uzbekistán. Česká národní expozice na jednom místě sdruží služby státu podnikatelům. Veletrh v letošním roce reflektuje i situaci na Ukrajině a v pavilonu A za podpory ministerstva průmyslu a obchodu vznikne platforma Contact Ukraine umožňující českým firmám nabídnout technologie a podílet se tak na obnově Ukrajiny.

Mezinárodní strojírenský veletrh proběhne na brněnském výstavišti od 10. do 13. října.