Technologie, kvalita a ekologický přístup drží Vekru na vrcholu | E15.cz

Česko zasáhla koronavirová krize. Jak vypadá situace ve vaší firmě?

Vekra je silná firma a jede dál, vyrábíme naplno. Samozřejmě jsme museli některé postupy přizpůsobit aktuální situaci, se zákazníky konzultujeme především online. Na druhou stranu jsme nezastavili ani montáže, ale provádíme je s maximální ohleduplností vůči zákazníkovi. Zavedli jsme i přísná hygienická opatření napříč firmou, zajišťujeme pravidelnou dezinfekci a všichni naši zaměstnanci mají ochranné prostředky.

Pro výrobu máme dostatečné zásoby materiálu a máme zajištěny i jeho přednostní dodávky. Také jsme už dříve investovali do digitalizace a dnes to nese své ovoce. To, že Vekra vydrží víc i dnes, znamená, že pro klienty představujeme jistotu v každé situaci. Krize může trvat delší dobu, ale my tomu přizpůsobujeme firemní procesy. Našim prvořadým cílem je nadále uzavírat kompletní dodávky díla na klíč podle smlouvy a včas.

Jaký vývoj očekáváte ve vašem oboru? Změní se ceny?

Je zajímavé, jak je i v době krize a ohrožení důvěry vidět, že zákazníci více spoléhají na zavedené velké hráče, jako je právě Vekra. Ti pro ně představují vyšší míru bezpečnosti, od zálohy až po realizaci zakázky.

V současné chvíli není důvod se domnívat, že okna výrazně zlevní a nenasvědčuje tomu ani kurz koruny. Jsme připraveni na to, aby nás nepostihl problém s prodloužením dodávek materiálů, ani problém s druhotnou platební neschopností obchodních partnerů. Máme vše nastaveno tak, abychom se maximálně chránili, a především chránili klienty.

Jste dnes ve svém oboru největší firma v České republice i v Evropě. Jak jste se k tomu dopracovali?

Plyne to z toho, že na rozdíl od velkých západních zemí vznikla před lety v České republice obrovská poptávka po výměně zastaralých oken. Bytový fond byl zanedbaný, viděli jsme to zejména na panelácích, ale nejen na nich. To vše bylo navíc podpořeno dotacemi. Tuzemský trh byl a je hodně dynamický a umožnil vznik klíčových hráčů na národní úrovni, zatímco například v Německu či Francii se jedná spíše o regionální společnosti. Měli jsme i lepší koncept a filozofii podnikání, protože okna a dveře nejenom vyrábíme, ale také provádíme jejich montáž. Celý proces máme plně pod kontrolou. A to dělá málokdo.

Všechny obory dnes ovlivňují tvrdé ekologické předpisy. Jak zasahují do vašeho byznysu?

V našem oboru se ekologie projevuje dvěma směry a trendy. Jeden je pozitivní a druhý nemusí být až tak pozitivní. V tom prvním případě se dbá na to, aby bylo zdravé vnitřní prostředí budov, aby byly používány ekologické materiály, které splňují nejpřísnější zdravotní kritéria, aby byla povrchová úprava oken zdraví neškodná. To je ve shodě s filozofií Vekry, protože i my se na tuto problematiku díváme komplexně. Nás nezajímá jen jednotlivé okno, ale věnujeme se celému procesu, který se životním prostředím souvisí. Tedy nejenom jak bude okno vyrobeno, ale i jak bude namontováno. První věcí je dodržování norem, druhou nastavování vyšších standardů. Nejde o to, ukázat zákazníkovi certifikát na náš výrobek, ale o to, aby to, co je v certifikátu uvedeno, platilo i za deset, dvacet či třicet let. V tom, že říkáme pravdu, je naše největší výhoda. Snažíme se u toho také maximalizovat životnost našich výrobků.

A jaký je v současnosti ten méně ekologický trend při výrobě oken?

Někteří výrobci do plastových oken dnes přidávají recyklované složky, což zní silně ekologicky, ale takový výrobek méně vydrží. Vstupní cena je výrobně nižší, ale zákazníkům to nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Ani v životnosti, a následně ani v ekologii. Použití recyklátu snižuje kvalitativní parametry výrobku, protože nikdy nevíte, co se do toho okna dostane. Mohou tam být zbytky starých skel, plastů či stavebního materiálu. To někdo chce? Například u oken vyrobených v Polsku nevíme, z čeho vlastně vznikly. Touto cestou my nikdy nepůjdeme. Tím není možné dosahovat nejvyšší kvality.

Není skutečně ekologické, že někdo vyrábí v našem odvětví věci, které mají vydržet 50 let, ale ve skutečnosti mají životnost jen 20 let. To neprospívá udržení kvalitního životního prostředí. Co se týče stavebních materiálů, a stavění obecně, by si měla veřejnost, výrobci, developeři a nakonec i naše vlády přát, aby samotná stavba vydržela co nejdéle. To je jediný správný ekologický postup.

Výroba oken ve společnosti Vekra ze skupiny Window Holding.Autor: Vekra

Pak jsou ale výrobky dražší, ne?

Někdy to slýcháváme. Ale náš postoj k podnikání je rozdílný. Hodláme dál nabízet pouze výrobky, i když jsou o něco dražší než u některé konkurence, které vydrží skutečně dlouho. Máme stovky, možná tisíce případů ročně, kdy odmítneme zakázky, protože nechceme jít pod naše standardy kvůli ceně.

Lidé při zařizování bytů a domů často myslí více na sedačku či koberec. Proč se na tak podstatné věci, jako jsou okna či dveře, dbá méně?

Bývá to dost často. Pokud ale chcete opravdu kvalitně bydlet, je lepší koupit levnější sedačku a více investovat do oken. O některých důvodech jsme už hovořili, jde zejména o zajištění zdravějšího bydlení. Připomínám také, že koberec či sedačku snadno vyměníte, ale výměna oken bývá náročný proces. I Proto je dobré do nich už na začátku investovat. Každé okno je originál, okna nejsou stejná, to se jen mnoha lidem zdá. Až to více zákazníků pochopí, věřím, že budou přistupovat k této investici jinak.

Jak zasahují do výroby a montáže oken moderní technologie?

Je to pořád probíhající a rychlý proces. Okna jsou dnes těžší, složitější a náročnější na výrobu i montáž. Při výrobě se používají nejmodernější technologie, při montáži používáme i takové lunární vozítko, do budoucna sníme s kolegy o tom, že naši montážníci budou připomínat robocopy z filmů. I okno může být dnes spojeno s takzvaným internetem věcí, třeba může pro dům nabídnout i výrobu energie ze slunce. Čekají nás v tomto směru velké změny.

Používáte zajímavou moderní aplikaci, jak funguje?

Přes aplikaci v tabletu sbíráme informace o adrese, povaze stavby, uděláme si pasportizaci každého stavebního otvoru, pomocí aplikace zjistíme přesné velikosti, rozměry, vybereme materiály, žádané členění a na jejím základě vytvoříme projekt ke konkrétní nabídce. Na tabletu pak zákazníkovi i ukážeme, jak to bude skutečně v bytě či domě vypadat. Pomocí aplikace můžete vybírat ze všech exitujících možností. Je to opravdu unikátní služba.

Velmi častou otázkou je, jaká okna použít. Plastová, dřevěná či jiná?

Z hlediska fyzikálních vlastností jsou ty výrobky zastupitelné, v životnosti je ale rozdíl. Pokud budeme hovořit o skutečně kvalitních výrobcích, vydrží plastová i dřevěná okna po zabudování desítky let. Dřevěná vydrží při správném ošetřování i sto let.

Chci ale upozornit, že dnešní okno je absolutně jiný výrobek než kdysi. Je to jako u aut, jen u oken si to méně uvědomujeme.

Co všechno se u oken změnilo?

Domy jsou jiné, ploch pro okna je víc. Všichni chtějí více světla, větší propojení s venkovním prostorem, s přírodou. Skla jsou větší, to vyžaduje více statiky, tedy musí být bezpečná, nesmí prasknout. Vývoj je jednoznačný – dříve bylo jedno sklo v okně, pak dvě, dnes jsou tam pro splnění norem skla tři. Zajišťují i vyšší úspory energie. Dnešní okna zaručují také úplně jinou akustiku, neslyšíte tolik hluku zvenčí.

Změnila se i povrchová úprava klasických dřevěných oken?

Zásadně se změnila. V nejvyšší kvalitě dokáže udělat špičkovou povrchovou úpravu jen moderní technologie. Okna ať nevyrábí truhláři, nikdy nedosáhnou na nejvyšší kvalitu, nejde to. Nemají na to technologie a výrobní zařízení. Obkladačky si také neupečete v troubě, dobrou cihlu neuplácáte z jílu někde u řeky a sprejem nezískáte stejnou kvalitu povrchové úpravy auta, jako když to dělá lakovací automat ve fabrice. Myslet si něco takového, je hloupost. To samé platí pro okna.

Podívejme se na závěr ještě na hospodářské výsledky Vekry.

Před pěti lety jsme dosáhly tržeb 1,2 miliardy korun, loni už necelých 1,8 miliardy. Větší tržby ale neznamenají klidnější spaní. My sázíme především na kvalitu a tu hodláme dodržovat za každou cenu. Jen to nám umožňuje to klidné spaní. Pokud bereme v potaz výrobu i koncové zákazníky, tak dnes máme kolem 30 procent českého trhu. Vekra je jediná značka na trhu, která dodává celé dílo.

Jsme národní značka, to je pro nás závazek. Chceme mít dobrý pocit z toho, co děláme. A ten nezískáme tím, že vyděláme o 10 milionů víc.