INFOGRAFIKA útrat v USA: nahoru šel popcorn, padá zájem o sluneční brýle nebo náušnice | E15.cz

Současná situace a omezení pohybu a sdružování, které platí v nějaké míře v podstatě všude na světě, mění přirozeně i nákupní zvyklosti. Některé kategorie jsou na vzestupu, jiné, které dřív byly in, teď nikdo nechce. Hezky to ukazuje pohled na data ve Spojených státech.

Web Stackline.com dal dohromady největší posuny v on-line nákupech po jednotlivých kategoriích v březnu 2020 orpoti březnu 2019. Asi předvídatelně nejznatelnější nárůst zaznamenaly jednorázové zdravotnické pomůcky jako třeba rukavice. Byť poskočil zájem o popcorn, ruku v ruce s tím, ale i o cvičící potřeby. Největší propad pak zaznamenaly cestovní tašky a kufry, lidé ale méně než před rokem nakupovaly také třeba hudební nástroje. Detailní data zpracovaná do grafiky níže.

Podle šéfa jednoho z největších amerických retailerů, řetězce Walmart, Douga McMillona můžou nákupní trendy dobře ilustrovat to, kde - v jaké fázi - boje s pandemií se společnost nachází. První rostl zájem o toaletní papír a další hygienické potřeby, teď je podle McMillona čas natáček a barev na vlasy.

Dále očekává rostoucí zájem o hry a zábavu a také potřeby pro domácí vyučování. "Je zajímavé to sledovat," poznamenal šéf Walmartu pro web CNN.com.

Data agentury Earnest Research, na něž upozornil web New York Times, pak posbírala agregátní data vývoje útrat amerických domácností od začátku roku. Kombinují jako klasický, tak on-line retail. Křivky většiny kategorií, které Earnest Research měřil, šly postupně dolů, a to včetně třeba potravin, u nichž by se možná čekal opak.

"Sledujeme největší propad spotřeby, jaký si pamatujeme," okomentoval data Luke Tilley, ekonom fondu Wilmington Trust. I v těchto statistikách jsou ale drobní vítězové, řadí se mezi ně podle očekávání on-line obchody a služby rozvážky jídla.