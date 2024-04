Nákupní centra už dávno nejsou jen místem pro nákupy, řada lidí do nich chodí i za zábavou. Výzkum CPI Property Group ukázal, že odpočinout si nebo užívat volný čas je cílem pro téměř třetinu jejich návštěvníků. Oproti období před covidem je ale tento trend přece jen o něco slabší.

Týká se to hlavně lidí, kteří vyhledávají obchodní centra pro „zážitky s partou.“ V nich převažují ženy do 29 let. Jde jim o setkávání i odpočinek, přičemž zhruba šedesát procent takto stráví v obchodním centru i více než hodinu a čtvrtina přes dvě hodiny. Celá polovina pak tuto zábavu vyhledává alespoň jednou týdně.

Zatímco v posledním předcovidovém roce 2019 za ní vyráželo celých šestnáct procent lidí, nyní je to o čtvrtinu méně. Naopak podíl těch, který jdou za praktickými nákupy, stoupl z 37 na 44 procent.

Relativně stabilní hodnoty vykazují zákaznické kategorie „Nákupy pro fajnšmekry“ s 27 procenty a „Rodinný relax“ s poklesem o dva procentní body na 17 procent.

„Zjištění potvrzují nenahraditelnost osobní zákaznické zkušenosti, kterou nedokázal upozadit ani rychlý rozvoj online nakupování,“ říká Pavel Urban, který řídí marketing obchodních center skupiny CPI Property Group. Podle něj se především ukazuje, že situace v maloobchodu se po turbulentních letech stabilizovala. „Obchodní centra začínají být znovu vnímána nejen jako místa pro rychlý každodenní nákup, ale lidé v nich hledají také zábavu, chodí sem trávit čas s rodinou nebo se setkávat s přáteli,“ zdůrazňuje.

Výzkum také ukázal, že pro zákazníky je klíčová široká nabídka obchodů i služeb a také pohodlí. Jak při nakupování, tak parkování. Dotazování doplnil takzvaných výzkum reakčních časů. Ukázal, že respondenti podvědomě přisuzují návštěvníci značný význam také věrnostním programům, příjemnému prostředí, a dokonce i ekologii a CSR. Přestože při běžném dotazování hodnotí tyto parametry jako průměrně důležité. Naopak zcela nedůležité je pro ně překvapivě dříve vyhledávané pokrytí bezplatnou wi-fi sítí.