Ve světě už soudí i umělá inteligence. Ne všechno ale funguje dobře

Ani soudnictví se zřejmě nevyhne využití umělé inteligence. Podle specialisty na právo informačních a komunikačních technologií z kanceláře PRK Partners Zbyňka Loebla se její služby už masivně uplatňují ve světě spotřebitelských stížností a reklamací a pronikají i do veřejnoprávního soudnictví. Navíc se zřejmě dočkáme rozvoje i online řešení soudních sporů. To už leckde ve světě běží, ovšem má svá velmi úzká místa.

Oba způsoby využití moderních technologií jsou typické pro mimosoudní řešení stížností, reklamací či sporů. „Na osmdesát milionů sporů pro eBay neřeší lidé, ale robot,“ zdůrazňuje Loebl. Tím to ale nekončí. Umělá inteligence už pronikla i do veřejného soudnictví. Konkrétně v Číně přezkoumává každý verdikt před jeho vydáním. To ovšem specialista PRK Partners považuje za špatný příklad. Cílem této praxe je, aby se všechny spory rozhodovaly stejně. „V praxi je to ale chiméra,“ podotýká.

V Estonsku zase řeší umělá inteligence spory v prvoinstančním řízení a člověk do nich vstupuje až ve fázi odvolání. Řada odborníků si to podle Loebla pochvaluje. Jinou rovinou je online soudnictví, které kromě využití AI může také jen zahrnovat maximální využití moderních komunikačních metod.

Nejrozvinutější je ve skandinávských zemích, například v Dánsku už nelze občanské žaloby podávat jinak než online. Otázka ovšem zní, jak takové systémy zpřístupnit lidem, kteří mají problém s moderními technologiemi nebo trpí třeba lehkou mentální retardací.

Online techniky tak mají podle Loebla své místo ve světě řešení sporů již řadu let, ale dosud byly využívány zejména jako soukromé nebo polosoukromé platformy a u veřejnoprávních soudů mají své limity. I proto, že soudy by měly mít určitou vážnost, danou i jejich procedurami. Nové technologie ovšem umožní, aby se soudnictví pomalu měnilo. Nabízí zjednodušení a snížení počtu kroků vedoucích k verdiktu. Jejich podstatou jsou procesy odehrávající se plně nebo převážně online a zatím zahrnující jak konsensuální techniky typu mediace, vyjednávání či facilitace, tak i sporné, typu arbitráž.

„V případě online soudů pro civilní spory hovoříme o velmi výrazném zjednodušení tradičních postupů, bez papírové komunikace a bez fyzického projednávání před soudcem,“ říká Loebl.

V Praze se 5.–6. června bude konat mezinárodní kongres o online řešení sporů s názvem ODR Fórum, který by se měl stát jednou z nejvýraznějších odborných akcí v této oblasti na světě v tomto roce.