Evropské akcie čeká velmi slabý rok - ranní přehled | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Vakcínové nadšení slábne

Nadšení kolem možné vakcíny proti koronaviru rychle vyprchalo poté, co odborný magazín Stat upozornil na to, že testy společnosti Moderna, na jejichž výsledky reagovaly trhy růstem, jsou teprve v počáteční fázi. Stat poukazuje, že další instituce, které na vývoji vakcíny podílejí, o výsledcích testů mlčí, a na reakce expertů, kteří upozornili, že hodnocení pokroku při vývoji očkovací látky by potřebovaly více dat. Akce Moderny v úterý spadly o 10 procent.

Britské spory

Britská vláda se zmítá ve sporech, zatímco počet obětí koronaviru v zemi přesáhl 40 tisíc, což je více než kdekoliv jinde v Evropě. Zatímco někteří ministři argumentují, že do současné krize je dostaly rady vědců, kteří se zmýlili, premiér Boris Johnson podobný přístup odmítá. Ministr financí Rishi Sunak navíc varoval, že není jisté, zda se britská ekonomika dokáže z dopadů koronaviru rychle vzpamatovat.

Burzovní marast

Tempo na evropských burzách bude letos slabé. Makléři očekávají, že index Euro Stoxx 50 od pondělí do konce roku stoupne jen o 3,8 procenta. Za celý rok 2020 tak index podle průměru odhadů klesne o 19 procent.

Ropný návrat

Ještě před několika týdny byla ropa v některých částech světa prakticky odpadem, tedy něčím, za co platíte, aby si to od vás lidé odvezli. To už ale neplatí. Od začátku května ceny stouply o 70 procent. Trhu pomohlo omezení produkce v zemích sdružení OPEC+ i postupné uvolňování opatření proti koronaviru po celém světě.

Očekávané události

Ve Velké Británii se očekává zveřejnění inflace za duben, unijní statistici vydají údaje o nákupním sentimentu spotřebitelů v eurozóně. Evropská komise vydá ekonomická doporučení pro členské země. Hospodářské výsledky zveřejní britský řetězec Marks & Spencer Group.