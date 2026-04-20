Experti odhadli dopady AI. V Česku v příštích 25 letech vyhodí čtvrt milionu lidí z práce
- Experti čekají, že AI zvýší růst ekonomiky, ale změny budou postupné a nerovnoměrné.
- Největší dopad AI přijde v psaní kódu, analýze dat a v rutinních kancelářských profesích.
- V Česku může AI během 25 let ohrozit práci více než čtvrt milionu lidí.
Předvídání ekonomických dopadů umělé inteligence – to je výmluvný název nového odborného textu hned patnácti spoluautorů ze špičkových univerzit Spojených států a Kanady. I když je to nesmírně těžká otázka, chceme na ni znát alespoň nějakou odpověď. Tomuto širokému týmu se podařilo sesbírat data od těch, kteří jsou technologii nejblíže, a shrnout je do několika zajímavých závěrů.
Většina dosavadních debat o AI se bohužel točí kolem extrémů. Buď nás čeká ráj s nulovými náklady na práci, nebo totální zkáza a nezaměstnanost. Buď Star Trek, anebo Matrix. Jenže autoři zmiňované studie na to jdou jinak a ptají se přímo vývojářů a expertů, co se reálně děje v terénu. Výsledek není tak černobílý, jak by se mohlo zdát z titulků a debat po restauračních zařízeních.
Klíčovým zjištěním je, že umělá inteligence není jen jeden velký balík, co změní všechno najednou. Je to spíše postupné prosakování do konkrétních úkolů. Ostatně to už vidíme teď, že někde AI změnila svět rychle a jinde zatím vyčkává. Experti předpovídají, že do deseti let uvidíme zásadní automatizaci v oblastech, jako jsou psaní kódu nebo rutinní analýza dat. A opět to už vidíme nyní. Ale pozor na přílišný optimismus. Historie nás učí, že technologie sice umí zázraky, ale lidské instituce a trhy reagují pomalu. Česko či Evropská unie se sice snaží regulovat nové nástroje chytře, ale přiznejme si, že trochu tápou ve tmě, a z historie víme, že umějí novým technologiím házet klacky pod nohy, typicky v boji za ochranu spotřebitele.
Raketový růst nečekejme
Zajímavý je pohled na produktivitu. Článek naznačuje, že AI sice může nakopnout růst, ale nemusí to být ta raketa, co nás vystřelí na Mars během jednoho odpoledne. Zatímco vládní agentury i soukromý sektor počítají s dlouhodobým růstem Spojených států kolem 1,7 procenta, medián oslovených expertů věří, že díky AI uvidíme roční tempo spíše kolem 2,5 procenta. Pokud se navíc naplní ty nejvíce optimistické předpovědi o schopnostech technologií, může se růst HDP vyšplhat dokonce až ke čtyřem procentům ročně.
AI by tedy růst více než zdvojnásobila. Spíše ho ale zvedne o více než polovinu, což ale samo o sobě není vůbec málo a do učebnic se to jako revoluce nepochybně dostane. Problémem ale bohužel zůstává adaptace firem. Můžete mít v ruce nejlepší algoritmus světa, ale pokud ho neumíte integrovat do procesů, tak vám k ničemu nebude. Snad v tom českým firmám neujede vlak.
Nakonec je tu i otázka mezd a nerovnosti. Zatímco růst vrásky nedělá, spíše naopak, na trhu práce autoři jasně varují před přílišným klidem. AI pravděpodobně zvýší rozdíly mezi těmi, co s ní umějí pracovat, a těmi, co zůstanou pozadu. V případě rychlého pokroku se počítá s tím, že míra participace na americkém trhu práce klesne ze současných 62 procent na 55 procent do roku 2050. Zhruba polovina z tohoto propadu, tedy asi 10 milionů ztracených pracovních míst v USA, půjde přímo na vrub umělé inteligence.
Čtvrt milionu lidí v Česku
Kolik by to bylo u nás? Přepočteno na míru participace na českém trhu práce a s přihlédnutím k tomu, že máme vyšší míru automatizovatelné práce než Spojené státy, můžeme snadno dopočítat, že jde o více než 250 tisíc lidí, které by AI měla v následujících 25 letech připravit o práci. Jen pro srovnání: je to více než dvojnásobek toho, co u nás způsobil od 80. let ústup od hornictví.
Není to sice nevyhnutelný konec světa, ale je to jasná výzva pro vzdělávací systém. Musíme se naučit být s krásnými novými stroji parťáci, a ne se jich bát nebo čekat, že za nás vyřeší všechny naše starosti. Máme před sebou fascinující dekádu, a přestože teď na začátku toho víme málo, odhady expertů nám mohou trochu předpovědi dát. Jasně z ní vyplývá, že zároveň bychom měli být pozorní, protože umělá inteligence je velká a zásadní revoluce, na druhou stranu podle nich není ani koncem světa a bohužel ani cestou k nekonečnému růstu.
