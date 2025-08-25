Výročí okupace připomnělo i loutkové představení o Věře Čáslavské. Odehrálo se na EXPO v Ósace
Nechvalně zámou invazi do Československa z roku 1968 si mohli připomenout i návštěvníci světové výstavy EXPO 2025. Pořadatelé pro ně k tématu připravili originální loutkové představení Čáslavská – Tokio – 1964 a koncert sólistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Loutková inscenace vznikla ve spolupráci plzeňského Divadla Alfa a tokijského PUK. Premiéru měla již loni v srpnu. Letos se pak na EXPO představila ve dvou představeních tři dny před výročím vpádu vojsk 18. srpna vystoupeních v největším uzavřeném sále Shining Hat Hall. Dohromady ji zhlédlo přibližně 1800 diváků.
Představení je inspirováno životem legendární české gymnastky Věry Čáslavské, která během olympijských her v Mexiku v roce 1968 tichým gestem protestovala proti okupaci Československa. Tvůrci se však nevydali cestou klasické historické rekonstrukce. Příběh propojuje fantazijní a pohádkové motivy s atmosférou olympijských her v Tokiu 1964 a rámuje jej dvojice českého a japonského komentátora, imitujících sportovní televizní přenos.
Na jevišti se tak setkávají čeští i japonští loutkáři a herci, přičemž samotné loutky vznikaly v Tokiu i v Plzni. Hudební složku doplňuje mimo jiné ikonická píseň Modlitba pro Martu i japonské skladby. Inscenace, která kombinuje loutkové, objektové a stínové divadlo s projekcemi, získala již dvě česká ocenění.
„Příběh o Věře Čáslavské připomíná odvahu a odhodlání, hodnoty, které rezonují i s mottem české účasti na EXPO 2025 – Talent a kreativita pro život. Výročí srpnové okupace není jen důležitou připomínkou československé historie, ale i symbolem statečnosti a lidské důstojnosti. Chtěli jsme, aby se o těchto hodnotách mluvilo i na mezinárodní scéně, jakou je světová výstava, kde se potkávají národy z celého světa,” uvedl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Přímo 21. srpna pak proběhly dva speciální koncerty sólistů Symfonického orchestru Českého rozhlasu v hlavní hale EXPO National Day Hall. Zazněla na ních díla Wolfganga Amadea Mozarta, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka, včetně slavné Humoresky či Larga z Novosvětské symfonie. Tu si publikum vysloužilo jako přídavek.
Úvodní proslov českých zástupců, zaměřený na okolnosti okupace Československa v roce 1968, zároveň symbolicky připomněl roli Českého rozhlasu během dramatických událostí, kdy stanice i přes okupaci sehrála klíčovou roli v informovanosti občanů. Druhý koncert mohli sledovat i diváci v Česku díky živému přenosu na YouTube kanálu české účasti.
Kromě mimořádného programu vystupují čeští sólisté také přímo v českém pavilonu. V rámci pravidelně obměňovaného kulturního programu zde během dvou víkendů odehráli sérii koncertů. „Možnost hrát v českém pavilonu je pro nás velmi specifická – ať už délkou trvání, samotným prostředím, nebo formátem, včetně speciálních koncertů v National Day Hall,“ říká producentka orchestru a houslistka Markéta Kohoutová.
Podle ní se na koncertech setkávají s návštěvníky, kteří českou klasiku dobře znají, i s těmi, kdo ji objevují poprvé: „Myslím si, že jsme tu české klasice otevřeli dveře zase o něco více – i kdyby jen jednomu posluchači."