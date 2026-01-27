Prezidentské volby 2028: Kdy budou? Pavel zvažuje obhajobu, Babiš prezidentku
- Petr Pavel prolomil mlčení a otevřeně řekl, za jakých podmínek bude obhajovat mandát.
- Andrej Babiš naznačil novou strategii a prohlásil, že by Česku slušela prezidentka.
- Kdy přesně nás čekají volby v roce 2028 a jaká jména se začínají skloňovat?
Ačkoliv do řádného termínu voleb zbývají ještě dva roky, politická scéna už začíná zbrojit. Impulsem se stalo prohlášení Petra Pavla, který potvrdil, že pokud bude cítit podporu veřejnosti a bude mu sloužit zdraví, je připraven se o úřad hlavy státu ucházet znovu. Reakce lídra nejsilnějšího opozičního hnutí na sebe nenechala dlouho čekat.
Babiš: Česku by slušela prezidentka
Právě Andrej Babiš během víkendového sněmu hnutí ANO naznačil novou strategii. Místo reprízy duelu „Babiš vs. Pavel“ by opozice mohla vsadit na úplně novou tvář, a to ideálně ženu.
Podle premiéra by vládní koalice (ANO, SPD, Motoristé) měla najít společného kandidáta, který dokáže společnost spojovat. Tím by podle něj nemusela být nutně jen politická tvář, ale klidně respektovaná osobnost z jiné oblasti. Především však zdůraznil, že České republice by prezidentka bezpochyby slušela.
V této souvislosti se nejčastěji skloňuje jméno ministryně financí Aleny Schillerové. Babiš její možnou kandidaturu nevyloučil, ačkoliv podotkl, že na debatu o konkrétních jménech je dva roky před volbami ještě brzy. Seriózní debata o nominantovi by podle něj měla začít na začátku roku 2027.
Pavel favoritem, opozice chce sjednotit síly
Současný prezident Petr Pavel se o své budoucnosti vyjádřil při návštěvě Prostějova. Podle politologů oslovených ČTK má obhajující prezident ve volbách vždy výhodu a byl by jednoznačným favoritem. I proto opozice hledá cestu, jak netříštit síly.
Babiš v souvislosti s prezidentskými volbami prohlásil, že považuje za důležité, aby opoziční strany byly schopné nabídnout společného kandidáta. Tuto iniciativu podpořil i předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého by společný postup zvýšil šanci na vítězství.
Kdy budou prezidentské volby v ČR?
S rostoucí aktivitou politiků se lidé stále častěji ptají na klíčové datum: Kdy budou prezidentské volby 2028?
Prezident Petr Pavel se úřadu ujal inaugurací v březnu 2023. Jeho pětiletý mandát tedy vyprší v březnu 2028. Podle Ústavy a volebního zákona se volba koná v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího prezidenta.
Harmonogram:
- Kdy končí prezident Pavel: 9. března 2028.
- Termín 1. kola voleb: s největší pravděpodobností leden 2028 (zpravidla polovina měsíce, pátek a sobota).
- Přesné datum: vyhlásí jej předseda Senátu, obvykle na podzim roku 2027.
- Kdo může kandidovat: občan ČR starší 40 let, který získá podpisy 20 poslanců, 10 senátorů nebo 50 tisíc občanů.
Pokud se Petr Pavel rozhodne mandát obhajovat, bude kampaň pravděpodobně velmi odlišná od té minulé. Babišova slova o prezidentce naznačují, že opozice se pokusí dynamiku narušit zcela novým typem protikandidáta, který by mohl oslovit i voliče mimo tradiční tábory.