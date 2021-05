Filmaři Netflixu a Amazonu se vyhýbají Maďarsku. Česko tak dostává šanci | E15.cz

Dvě největší streamingové platformy Netflix a Amazon si oblíbily natáčení ve střední Evropě. Jejich produkcím se to finančně vyplácí díky filmovým pobídkám, které Česko, Maďarsko, Polsko i Slovensko nabízejí. Maďarsko má teď však potíže – některé zahraniční štáby tam odmítají natáčet kvůli politické situaci.

Filmové pobídky, tedy vratka části peněz utracených při natáčení v dané zemi, lákají produkce streamingových platforem. Ve střední Evropě jsou aktivní zejména Netflix a Amazon. Nejvyšší pobídky nabízí sousední Slovensko, a to 33 procent z utracené částky, následuje Maďarsko a Polsko se 30 procenty a Česko, které nabízí 20 procent.

Produkce on-line videoték se ale podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka stahují z Maďarska a Polska, což by mohlo být příležitost pro Česko. Zaorálek to uvedl v nedávném rozhovoru pro deník E15.

V polském případě to nevypadá na masový odchod, třeba Netflix se tam letos chystá uvést pět filmů a čtyři seriály domácího původu. „Chceme pokračovat v investování do polského filmového průmyslu, vidíme tam velký potenciál,“ prohlásil před nedávnem Łukasz Kłuskiewicz, který má region střední Evropy v Netflixu na starosti.

Určitý odklon, zejména od Maďarska, nastávat může, shodují se oslovení odborníci. „Američtí filmaři jsou velmi citliví na politické dění v konkrétních zemích, a pokud se tam děje nějaké bezpráví, některé produkce tam nemusejí chtít točit z politických důvodů,“ vysvětluje si Zaorálkův výrok Pavlína Žipková z Fondu kinematografie.

Její domněnky potvrzuje Zuzana Bieliková ze slovenského Audiovizuálního fondu. Některé americké štáby podle ní zdůvodňovaly nezájem o natáčení v Maďarsku současnou politickou situaci. Nejde tak zřejmě o cílený odchod Netflixu nebo Amazonu, ale o konkrétní štáby, které odmítnutím vyjadřují svůj postoj.

Nespokojenost s natáčením v Maďarsku potvrzuje také Radomír Dočekal z produkční společnosti Milk and Honey Pictures, avšak uvádí jiné než politické důvody. „Také jsem slyšel od zahraničních producentů, kteří v Maďarsku natáčeli, že se tam už nechtějí vracet. Hlavním důvodem je ale nespokojenost s kvalitou filmových služeb,“ napsal deníku E15 Dočekal.

Více peněz pro zahraniční štáby

Případné problémy Maďarska by mohly být příležitostí pro Česko, ministr Zaorálek se proto pokusí vyjednat u ministryně financí Aleny Schillerové zvýšení finančního stropu filmových pobídek. Zahraniční štáby v Česku rády natáčejí, ale omezují je produkční možnosti i výše pobídek.

„Netflix u nás točí rád a firmy s ním spolupracující se k nám rády vracejí,“ říká Michal Prokop ze společnosti MIA Films, která spolupracovala s německým štábem na seriálu Kmeny Evropy. „Finančně pro ně však přestáváme být zajímaví,“ doplňuje.

České filmové pobídky mají strop nastavený na 800 milionů korun ročně. Ministr kultury Lubomír Zaorálek usiluje o jeho zvýšení o půl miliardy. „Dohromady tedy chceme v letošním a příštím roce zvýšit pobídky pro filmové produkce o rovnou miliardu,“ uvedl Zaorálek v rozhovoru pro deník E15. „Pokud o nás má zájem zahraniční kapitál, který navíc zaměstnává velmi kvalifikované pracovní síly s nadprůměrnými výdělky, měli bychom to brát vážně a této příležitosti se chopit,“ dodal. V minulosti již nastal stav, kdy byly pobídky v polovině roku vyčerpány.

„Poptávka po natáčení je v Česku v posledních letech vysoká,“ potvrzuje Martina Pálková z produkční společnosti Sirena Films. Upozorňuje nicméně na limity českého filmového prostředí. „V některých profesích je nedostatek zkušených pracovníků,“ doplňuje. V Česku podle ní chybí například znalí vedoucí natáčení nebo filmoví architekti.

Kosmonaut z Čech nebo Van Helsing

Za poslední roky se v zemích V4 natočily nebo ještě budou natáčet desítky filmů a seriálů, ale jen v Polsku Netflix produkuje i původní lokální produkci. Zbylé tři země filmaři využívají jen jako vhodné lokace.

Díky pobídkám Netflix v Česku natočí například film The White Bird nebo Kosmonaut z Čech, Amazon zase pracuje na pokračování seriálu Carnival Row. Aktuálně se v ČR natáčí film Na západní frontě klid podle knižní předlohy Ericha Marii Remarqua.

Na Slovensku zahraniční filmaři využili tamní lokace v případě seriálu Marco Polo (Netflix) nebo aktuálně Van Helsing (Amazon). V Maďarsku byl aktivní zejména Netflix, který tam natočil filmy Outside the Wire, 6 Underground nebo část seriálu Zaklínač.

Není výjimkou, že se některý projekt realizuje ve více státech, jako například seriál Hanna od Amazonu, který se natáčel v Česku, Maďarsku i na Slovensku. Podobně by tomu mělo být i v případě zatím nejdražšího filmu Netflixu The Gray Men s rozpočtem 200 milionů dolarů, který by se měl natáčet v českých i slovenských lokalitách.

Netflix má po celém světě 208 milionů uživatelů, službu Amazon Prime Video si předplácí 200 milionů lidí. Každá ze společností letos do původní tvorby investuje miliardy dolarů.