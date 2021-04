Přibrzděný růst HBO i Netflixu mají oživit miliardové investice | E15.cz

HBO Max má 44 milionů uživatelů, oznámila společnost ve čtvrtletní zprávě. To ji mezi streamovacími platformami řadí na čtvrté místo za Disney+ se 100 miliony uživateli. Na druhém místě je Amazon Prime Video se 150 miliony uživatelů a žebříčku vévodí Netflix s 208 miliony. Do roku 2025 by si HBO Max podle plánů mělo předplácet až 150 milionů uživatelů.

Příjmy skupiny WarnerMedia, pod kterou HBO Max spadá, meziročně vzrostly o 9,8 procenta na 8,5 miliardy dolarů, z toho 1,8 miliardy dolarů připadá na prodeje předplatného oproti loňským 1,3 miliardy. Na filmovou produkci šlo 4,5 miliardy dolarů. Celkový zisk za první letošní čtvrtletí činil dvě miliardy.

Necelé tři miliony nových předplatitelů za první čtvrtletí představují pro HBO Max dobrý výsledek. Vedení původně očekávalo výrazně slabší přírůstek po úspěšném závěru loňského roku. Dobrým výsledkům tehdy pomohla exkluzivní on-line premiéra filmu Wonder Woman. Nicméně i na počátku letošního roku služba nabídla divákům lákavý obsah, film Godzilla vs. Kong, který byl uveden teprve v březnu a stihl se stát nejsledovanějším snímkem platformy od jejího spuštění.

Netflixu pomohla i uškodila pandemie

Konkurenční Netflix by měl letos za produkci obsahu zaplatit 17 miliard dolarů, Amazon loni vydal za hudební a filmový obsah téměř 12 miliard. „Netflix nebo Amazon už svými rozpočty předstihly útraty velkých filmových či televizních studií a je vidět, že táhnou filmovou a seriálovou produkci,“ všímá si Tomáš Vyskočil z portálu Filmtoro.cz.

„HBO dlouhá léta investovalo oproti konkurenci relativně malé částky, ale těch pár silných titulů, například Hra o trůny či Westworld, skutečně zabralo. Kvantita prostě neznamená kvalitu,“ řekl Vyskočil deníku E15.

Netflix sází na množství nových titulů. Právě zpomalení produkce nových filmů a seriálů považuje v nejnovější čtvrtletní zprávě za důvod, proč se zpomalil růst počtu předplatitelů. I přes jejich nižší přírůstek však zisk Netflixu za první čtvrtletí vzrostl na 1,7 miliardy dolarů.

„Růst Netflixu zpomalila táž pandemie, která mu loni na jaře pomohla ke sledovanosti,“ uvádí Vyskočil. „Dá se očekávat, že ve druhé polovině roku na tom bude lépe, ale i s lepším obsahem bude bojovat proti další konkurenci,“ doplňuje. Netflix ve druhé polovině letošního roku uvede pokračování úspěšných sérií Sex Education, The Witcher nebo Money Heist.

Přístup k produkci se odráží i na příjmech za uživatele. Jeden předplatitel znamenal pro HBO Max průměrně 11,72 dolaru, což je ve srovnání s deseti dolary u Netflixu nebo čtyřmi dolary u Disney+ nadprůměrná částka.

Zpomalení na Disney+ teprve čeká

Dominanci Netflixu v blízké době může narušit služba Disney+, která v březnu překročila hranici sta milionů předplatitelů letos, pouhých šestnáct měsíců od spuštění služby. Netflix stejného počtu platících zákazníků dosáhl až po šesti letech fungování. „Na rozdíl od Netflixu nemuseli objevovat trh a ukazovat lidem, co je streaming,“ vysvětluje Vyskočil.

„Disney+ si mohl dovolit obrovskou kampaň, agresivní cenovou politiku – je stále nejlacinější – a od začátku nabídl exkluzivní obsah. To všechno Netflix na začátku neměl,“ popisuje odborník. Strmý nárůst předplatitelů podle něho nemůže trvat věčně. Zpomalení by mohlo nastat už letos, úvodní akční ceny za předplatné bude Disney+ zvyšovat na obvyklou úroveň.

Služba HBO Max by měla ve druhé polovině letošního roku dorazit i na český trh, na něm by se měly objevit i platformy Disney+ a Paramount, které prozatím neoznámily datum příchodu. V Česku sleduje streamovací služby kolem deseti procent obyvatel. Nejvíce Čechů si podle odhadu předplácí Netflix, je jich kolem 250 tisíc.