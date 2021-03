Disney znovu odkládá premiéry a spoléhá na stream | E15.cz

Black Widow až dosud představovala pro filmové fanoušky pomyslné světlo na konci tunelu. Snímek s rozpočtem dvou set milionů dolarů, tedy asi 4,4 miliardy korun, měl být původně uveden do kin již loni na jaře. Disney jeho premiéru kvůli koronakrizi několikrát odložil, nicméně několik posledních týdnů se zdálo, že datum 7. května 2021 už nic neohrozí. Zejména díky dobře rozjetému očkování v USA, kde obě dávky vakcíny obdrželo již přes 20 procent populace.

Disney se přesto nakonec rozhodl Black Widow znovu posunout až na 9. červenec. Film bude navíc v ten samý den uveden i na streamovací platformě Disney Plus. Předplatitelé jej budou moci zhlédnout za příplatek ve výši třiceti dolarů. Stejný osud potkal také další Disneyho klíčové projekty.

Odkládá se například jiný „marvelácký“ snímek Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a komedie Free Guy s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli. Animovaný film Luca od režiséra Enrica Casarosy půjde místo do kin rovnou na internet. Další očekávaná disneyovka Cruella s populární herečkou Emmou Stoneovou si sice zatím udržela kinopremiéru na 28. květnu, studio ji ovšem paralelně nasadí i na stream.

„Naše společnost bude pokračovat v uplatňování těch nejlepších možností, jak divákům doručit Disneyho příběhy v dynamickém tržním prostředí, které se začíná vzpamatovávat z globální pandemie,“ uvedl Kareem Daniel, šéf Disneyho distribučního oddělení.

Podle Fast Company je rozhodnutí Disneyho logické. Ačkoliv kina v Číně nebo Spojených státech se již otevírají, trhy v Evropě a Latinské Americe jsou stále mrtvé. Kupříkladu tuzemská kina jsou nepřetržitě uzavřená od loňského 12. října. Více než polovina amerických kinosálů už sice funguje, mnohé z nich však operují jen zhruba na 25 procentech svých obvyklých kapacit.

„Když o víkendu vyrazíte do kina v Los Angeles, kde vakcinace mimochodem jede na plné obrátky, čeká vás sezení v poloprázdném sále,“ uvádí magazín. Pro Disneyho je tudíž uvedení vysoko rozpočtových franšíz až příliš velkým rizikem. Dokud tedy nebude koronavirus zcela pod kontrolou a kinaři si nebudou moci dovolit zaplnit sály až po střechu, nemáme očekávat výrazné zlepšení.

Filmy jako Black Widow mají navíc potenciál navýšit počet uživatelů Disney Plus a platforma se netají svým záměrem předběhnout Netflix a stát se nejoblíbenější streamovací službou na světě.

Ke stejné alternativní distribuční strategii se uchylují během krize i Disneyho konkurenti. Třeba nasazení snímku Wonder Woman 1984 pomohlo o Vánocích studiu WarnerMedia zvýšit množství předplatitelů HBO Max.