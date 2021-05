ANALÝZA: Obchod mezi Monetou a PPF může narazit na úzké hrdlo | E15.cz

V návrhu převzetí je klíčové, aby akcionáři schválili úpis akcií Monety výhradně skupinou PPF. Moneta má od PPF získat 23,31 miliardy korun. K této sumě pak přidá 2,59 miliardy z vlastní kapsy a celkovou částku 25,90 miliardy pošle do PPF, za což získá sto procent akcií skupiny Air Bank. Tu tvoří Air Bank, český a slovenský Home Credit a Benxy (provozuje pod značkou Zonky půjčování peer-to-peer).

Změnu kapitálu Monety ale nebude jednoduché prosadit. „Potřebují k tomu 75 procent hlasů. Počítám, že to bude Petrus Advisers (aktivistický podílník Monety – pozn. red.) a další akcionáři blokovat,“ upozorňuje pod podmínkou anonymity zdroj ze středoevropského investičního trhu. PPF nabídla odkup akcií za cenu 80 korun za jednu. „Většinou se to dělá tak, že nabídku osladí. Nabídnou akcionářům třeba 90 korun za akcii, a všichni jim to prodají,“ dodává tentýž investor. Jiné hlasy z trhu ale doplňují, že v současnosti je převzetí lépe připravené než před třemi lety, kdy se poprvé dostala do hry možnost spojení Monety s Air Bank a dalšími finančními společnostmi PPF.

Kromě získání 75 procent hlasů zúčastněných akcionářů na valné hromadě je potřeba, aby se jí zúčastnili akcionáři s více než padesáti procenty hlasů. Ke schválení samotné akvizice ale stačí většina hlasů akcionářů na valné hromadě se zmíněnou účastí. Mimořádná valná hromada Monety se má odehrát koncem letošního června.

Skupina PPF nyní uvádí, že v Monetě vlastní 29,94 procenta akcií. Podle oslovených finančníků je však možné, že další akcie drží spřízněné osoby. Na druhou stranu už pasivnější investoři své akcie prodali. „Ve struktuře tak mohou převažovat aktivnější hráči, kteří budou bojovat,“ upozorňuje portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Mezi nejtvrdší kritiky celé transakce patří britský fond Petrus Advisers. Záměr se však nelíbí ani investičnímu kolosu Franklin Templeton.

Každé navýšení ceny za jednu akcii by na druhou stranu bylo citelné. Po vypořádání akvizice bude skupina PPF vlastnit podle zprávy Moneta Money Bank celkem 55,38 procenta akcií a bude muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v povinném odkupu až sta procent akcií společnosti Moneta za cenu alespoň 80 korun na akcii, pokud Česká národní banka nestanoví cenu jinou. Počítá se, že nabídka na převzetí přijde v listopadu a odkup by se pak vypořádal v lednu 2022.

V současnosti mají zbývající akcionáři v držení okolo 358 milionů akcií Monety. Pokud by všichni chtěli akcie prodat, vyšlo by to skupinu PPF na téměř 29 miliard korun. „Nepředpokládá se, že by všichni akcionáři své akcie prodali,“ doplňuje Pfeiler. Pro PPF by ovšem zřejmě nebylo výhodné, aby nabídku odkupu využilo příliš mnoho akcionářů.

Petrus Advisers již dříve označil transakci za „otrávenou nabídku na záchranu bankovních aktivit PPF Group“. Air Bank vydělává na tom, že financuje aktivity skupiny Home Credit. Petrus Advisers uvádí, že tímto způsobem je investováno třicet miliard korun.

Dalším úskalím jsou poskytovatelé spotřebitelského financování na českém a slovenském trhu Home Credit. „Je to skomírající byznys. Přebírají to banky,“ upozorňuje zmíněný zdroj ze středoevropského finančního trhu. Pro PPF je tak zajímavé, aby se o problémy „podělila“ s drobnými akcionáři.

Stejným problematickým bodem jako před třemi lety je nicméně ocenění Monety a finančních společností PPF. „Konsolidace dává smysl strategicky, ale parametry jsou šílené,“ zdůrazňuje Pfeiler s tím, že finanční byznys PPF je oceněn příliš vysoko na 2,5násobek vlastního kapitálu. Pro srovnání: rakouský majitel České spořitelny – Erste Group Bank – se obchoduje za 0,8násobek vlastního kapitálu.

Skupina PPF Petra Kellnera, který v březnu zahynul, investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie.

PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98 tisíc lidí. Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího GE Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.