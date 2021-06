Bank of England zezelenala. Tady je muž, který za to může | E15.cz

Bank of England bude do roku 2050 emisně neutrální institucí. A navíc chystá manuál pro finanční sektor, jak se má na bezemisní ekonomiku připravit. Jedním z iniciátorů nového směřování prestižní bankovní instituce je její guvernér Andrew Bailey, bytostný bankéř, který v ní strávil doslova celý profesní život. Má za sebou řadu úspěchů, ale také velké skandály.

Asi to nebyl úplně šok, ale o překvapení mluvit můžeme. Guvernér Bank of England Andrew Bailey se v týdnu rozhovořil o nutnosti připravit centrální banky na přechod na bezemisní ekonomiku. V době, kdy svět řeší spíš pandemii covidu-19 a její ekonomické dopady, tak jasně určil budoucnost směřování jedné z nejvlivnějších institucí finančního světa.

„Nutnost jednat v této oblasti byla jasná a jednoznačná. Sice tu je stále přesvědčivější nárůst emisí, ohrožení klimatu se však zatím na finančních trzích tolik neprojevuje. Konkrétně to třeba znamená, že kdybychom pokračovali v naší stávající politice vůči korporátním dluhopisům, aniž bychom zohlednili případné dopady klimatické změny na jejich emitenty, to už bychom nemohli dále označovat za “tržně neutrální„ přístup,“ uvedl ve své řeči Andrew Bailey. A zároveň oznámil, že Bank of England bude nejpozději do roku 2050 takzvaně bezemisní.

Andrew Bailey je v prestižní pozici guvernéra britské centrální banky rok a tři měsíce, když loni v březnu nahradil Marka Carneyho. Jeho funkční období pak končí až v roce 2028. Co všechno se během té doby promění, je zatím ve hvězdách. Již nadcházející úterý (8. června) však může být do velké míry jasná cesta právě v tomto „britském green dealu“. To má totiž speciálně ustavená komise Network for Greening the Financial System (NGFS) představit pravděpodobné scénáře toho, jaké proměny čekají britskou ekonomiku a zejména finanční sektor na cestě k bezuhlíkovému roku 2050.

„Výsledný dokument bude zahrnovat britské hlavní banky a pojišťovny. Nabídne detailní rozbor tří pravděpodobných scénářů pro následujících třicet let včetně hlavních rizik. ... Firmy by na základě tohoto dokumentu měly pochopit svou konkrétní pozici v této změně a snažit se sestavit vlastní strategii pro přežití,“ dodal Bailey. Poznámka na okraj: je to od něj docela zajímavý tah, zvlášť v kontextu tuzemské debaty o této problematice, která se vede především o tom, zda klimatická změna vůbec je, a pokud ano, tak kdo za ni může.

Přelomové období

Od Baileyho to byl opravdu docela překvapivý tah. Zatímco svět spekuluje především o přehnaně rostoucí inflaci a případném zvyšování základních úrokových sazeb, představuje britský centrální bankéř vizi pro následující tři dekády. A navíc operuje s termíny, které jsou pro velkou část finančníků tabu.